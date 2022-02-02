Україна взяла участь в обговоренні проєкту Стратегічної концепції НАТО

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Північноатлантичний альянс провів семінар, на якому Україна та 37 країн-партнерів обговорили наступну Стратегічну концепцію НАТО. Вона буде представлена на розгляд глав держав та урядів країн-союзниць під час саміту в Мадриді влітку.

Про це інформує пресслужба НАТО.

“31 січня НАТО провело робочу зустріч за участю союзників та 37 країн-партнерів, які зібралися разом, щоб обмінятися поглядами та ідеями стосовно наступної Стратегічної концепції. Світ значно змінився протягом минулого десятиліття, тож настав час оновити Стратегічну концепцію, яка, окрім установчого Договору Альянсу, є другим (за значенням, – “Н”) керівним джерелом для стратегії та ініціатив НАТО», – йдеться у повідомленні.

Лідери країн-союзниць доручили Генеральному секретареві НАТО розробити нову Стратегічну концепцію до часу проведення Мадридського саміту НАТО у червні 2022 року.

У рамках цієї роботи Генеральний секретар НАТО продовжує консультації з союзниками, партнерами та іншими зацікавленими сторонами, включаючи академічні кола та представників приватного сектору.

До учасників робочої зустрічі звернувся заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, який нагадав про те, що сучасні загрози не визнають жодних кордонів або географічних обмежень та потребують широкої міжнародної співпраці та партнерства в усьому Євроатлантичному регіоні.

Темами для спільного обговорення під час зустрічі стали питання нестабільності, що зростає, в умовах стратегічного суперництва, нових загроз міжнародному порядку, що засновані на правилах, взаємодії у рамках кризового менеджменту та боротьби з тероризмом, зміцнення стійкості перед зовнішніми викликами, реагування на безпекові аспекти кліматичних змін та на новітні руйнівні технології.

У зустрічі взяли участь партнери НАТО з Євроатлантичного регіону, з країн Близького Сходу та Північної Африки, Середземномор’я та інших регіонів світу.

Зазначається, що нова Стратегічна концепція, що має бути ухвалена під час Мадридського саміту НАТО у червні 2022 року, замінить наявний документ, який був ухвалений ще у листопаді 2010 року в Лісабоні за інших зовнішньополітичних та безпекових обставин.

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