Штати, НАТО, ОБСЄ і Євросоюз продовжать зусилля для стримування РФ від нападу на Україну

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Сполучені Штати Америки, НАТО, ОБСЄ та Європейський Союз зобов’язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.

Про це у середу, 2 лютого, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, чинним головою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігневом Рау та верховним представником ЄС Жозепом Боррелем, зазначив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, Блінкен підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та обговорив дипломатичні взаємодії з Росією на тлі нарощування російської військової могутності біля кордонів України.

“Учасники домовилися продовжувати тісну координацію та зобов’язалися шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії проти України”, – заявив Нед Прайс.

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