СБУ заявила про викриття замовників масових “замінувань” на Черкащині. ВІДЕО

Фото: пресцентр СБУ

На Черкащині правоохоронці викрили трьох зловмисників, на замовлення яких “мінували” навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки області.

Про це в середу, 2 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Йдеться про трьох неповнолітніх – двох студентів із Черкас та мешканця Сміли.

Усі вони замовляли “послуги” із псевдомінування в закритих телеграм-каналах, які Російська Федерація використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні.

Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ “мінеру”. Він не лише користувався закритими чатами в телеграмі, а й створив власний канал, на якому приймав “замовлення”.

Викриті зловмисники зізналися у вчиненому, пояснили, що “замінуваннями” прагнули зірвати навчальний процес та розважитися.

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Під час низки обшуків за місцями проживання у зловмисників вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Перевіряється причетність вказаних підлітків до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

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