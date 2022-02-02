Путін переговорив із Джонсоном і звинуватив Україну в “хронічному саботажі” Мінських угод

Борис Джонсон. Фото: АП

Відбулася телефонна розмова прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з президентом Росії Володимиром Путіним, який звинуватив Україну в нібито “саботажі” Мінських угод.

Про це в середу, 2 лютого, повідомляє офіційний сайт Кремля.

Зазначається, що сторони обмінялися думками в контексті ситуації на Донбасі та забезпечення так званих “гарантій безпеки” для Росії.

“Президент Росії виклав принципові підходи з даних питань. Зокрема, звернуто увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, Путін розкритикував політику відкритих дверей НАТО і заявив про неготовність Альянсу “адекватно реагувати на російські заклопотаності”.

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