Парламент Грузії ухвалив резолюцію на підтримку України, проєкт якої запропонувала владна партія “Грузинська мрія”.
Про це повідомляє сайт “Новини-Грузія”.
74 із 107 депутатів, які пройшли реєстрацію для голосування, були одностайні. Ніхто не виступив проти.
Переважна більшість присутніх у залі представників опозиції утрималася від голосування.
Опозиція під час обговорення тексту резолюції піддала проєкт критиці, назвавши його текст “недостатньо чітким” через те, що в ньому не зазначалася роль Росії.
У тексті резолюції йдеться про те, що Грузія засуджує будь-які наміри, які можуть бути спрямовані проти територіальної цілісності суверенної держави.
“Грузія висловлює глибоке занепокоєння щодо можливої військової ескалації в Україні та засуджує будь-які наміри, які можуть бути спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності суверенної держави, що створює нову загрозу не лише для України, а й для регіонального миру та безпеки”, – йдеться у тексті резолюції.
Також у документі зазначено, що парламент Грузії висловлює солідарність із дружнім українським народом.
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