СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Військо / МОУ визначило розмір компенсації військовим за піднайом житла у 2022 році

МОУ визначило розмір компенсації військовим за піднайом житла у 2022 році

02/02/2022 15:30

Міністерство оборони визначило розмір грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житлових приміщень на 2022 рік. Йдеться про суму на близько 500-1500 грн меншу ніж дозволяє урядова постанова.

Про це в середу, 2 лютого, повідомляє АрміяInform.

Компенсації визначено наказом МОУ “Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2022 рік” №30 від 31 січня.

Виплати будуть на рівні 2020-2021 років. Про анонсоване, ще у 2020 році тодішнім міністром оборони Андрієм Тараном збільшення не згадується.

Розміри виплат на 2022 рік складають:

  • у Києві – 3 800 грн на місяць;
  • в обласних центрах – 2 850 грн на місяць;
  • в інших населених пунктах – 1 900 грн на місяць.

За наявності трьох і більше членів сім’ї розмір компенсації збільшується в 1,5 рази:

  • у Києві – 5 700 грн на місяць;
  • в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;
  • в інших населених пунктах – 2 850 грн на місяць.

Міністерство оборони знов встановлює виплати у меншому розмірі ніж дозволено постановою Кабінету Міністрів України №450 від 26 червня 2013 року, зазначає видання Ukrainian military pages.

Так, згідно з постановою, максимальний розмір виплат щороку встановлюються у кратності до прожиткового мінімуму, що визначений на 1 січня, і на 2022 рік складає:

  • у Києві– 4 790 грн (для сім’ї з понад трьох осіб – 7 185 грн);
  • в обласних центрах – 3 590 грн (5 385 грн);
  • в інших населених пунктах – 2 393 грн (3590 грн).

Тобто у 2022 році щомісяця Міністерство оборони не доплачуватиме військовослужбовцям за піднайом житла (в залежності від місця служби й кількості членів сім’ї) від 493 до 1485 грн від максимально дозволеного розміру компенсації.

Як інформувала “Новинарня“, раніше Міноборони визначило розміри грошового забезпечення військових на 2022 рік.

Читайте також:
Вищі зарплати для військових, довший контракт, збільшення чисельності ЗСУ: Зеленський підписав указ

Унікальних переглядів: 339
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Уряд призначив нового голову Київської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого погодив призначення Олексія Кулеби на посаді голови Київської обласної держадміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук. Деталі: Під час розгляду...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse