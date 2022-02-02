МОУ визначило розмір компенсації військовим за піднайом житла у 2022 році

Міністерство оборони визначило розмір грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житлових приміщень на 2022 рік. Йдеться про суму на близько 500-1500 грн меншу ніж дозволяє урядова постанова.
Про це в середу, 2 лютого, повідомляє АрміяInform.
Компенсації визначено наказом МОУ “Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2022 рік” №30 від 31 січня.
Виплати будуть на рівні 2020-2021 років. Про анонсоване, ще у 2020 році тодішнім міністром оборони Андрієм Тараном збільшення не згадується.
Розміри виплат на 2022 рік складають:
За наявності трьох і більше членів сім’ї розмір компенсації збільшується в 1,5 рази:
Міністерство оборони знов встановлює виплати у меншому розмірі ніж дозволено постановою Кабінету Міністрів України №450 від 26 червня 2013 року, зазначає видання Ukrainian military pages.
Так, згідно з постановою, максимальний розмір виплат щороку встановлюються у кратності до прожиткового мінімуму, що визначений на 1 січня, і на 2022 рік складає:
Тобто у 2022 році щомісяця Міністерство оборони не доплачуватиме військовослужбовцям за піднайом житла (в залежності від місця служби й кількості членів сім’ї) від 493 до 1485 грн від максимально дозволеного розміру компенсації.
Як інформувала “Новинарня“, раніше Міноборони визначило розміри грошового забезпечення військових на 2022 рік.
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