МОУ визначило розмір компенсації військовим за піднайом житла у 2022 році

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Міністерство оборони визначило розмір грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житлових приміщень на 2022 рік. Йдеться про суму на близько 500-1500 грн меншу ніж дозволяє урядова постанова.

Про це в середу, 2 лютого, повідомляє АрміяInform.

Компенсації визначено наказом МОУ “Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2022 рік” №30 від 31 січня.

Виплати будуть на рівні 2020-2021 років. Про анонсоване, ще у 2020 році тодішнім міністром оборони Андрієм Тараном збільшення не згадується.

Розміри виплат на 2022 рік складають:

у Києві – 3 800 грн на місяць;

в обласних центрах – 2 850 грн на місяць;

в інших населених пунктах – 1 900 грн на місяць.

За наявності трьох і більше членів сім’ї розмір компенсації збільшується в 1,5 рази:

у Києві – 5 700 грн на місяць;

в обласних центрах – 4 275 грн на місяць;

в інших населених пунктах – 2 850 грн на місяць.

Міністерство оборони знов встановлює виплати у меншому розмірі ніж дозволено постановою Кабінету Міністрів України №450 від 26 червня 2013 року, зазначає видання Ukrainian military pages.

Так, згідно з постановою, максимальний розмір виплат щороку встановлюються у кратності до прожиткового мінімуму, що визначений на 1 січня, і на 2022 рік складає:

у Києві– 4 790 грн (для сім’ї з понад трьох осіб – 7 185 грн);

в обласних центрах – 3 590 грн (5 385 грн);

в інших населених пунктах – 2 393 грн (3590 грн).

Тобто у 2022 році щомісяця Міністерство оборони не доплачуватиме військовослужбовцям за піднайом житла (в залежності від місця служби й кількості членів сім’ї) від 493 до 1485 грн від максимально дозволеного розміру компенсації.

Як інформувала “Новинарня“, раніше Міноборони визначило розміри грошового забезпечення військових на 2022 рік.

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