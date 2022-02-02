“Призов з альтернативою”: Резніков окреслив модель, як можна виконати указ про відмову від строкової служби

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив одну з моделей, за якою можна виконати указ президента Володимира Зеленського про відмову від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.
За цим планом, на першому етапі “строчка” не буде скасована повністю, але замість строкової служби призовникам буде запропонована альтернатива у вигляді проходження короткострокової військової підготовки.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в коментарі Резнікова, який 2 лютого поширила пресслужба МОУ.
У міністерстві нагадали, що указ президента містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних сил України у період із 2022-го до 2025 року на 100 тисяч осіб. При цьому одним з елементів реформування визначено перехід на систему інтенсивної військової підготовки та припинення призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.
“Це завдання — на чотири роки.
Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб.
Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті.
Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву.
Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички”, – пояснив Олексій Резніков.
“З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів”, – зазначив міністр.
За його словами, на сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу.
“Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів. Ми сподіваємося на єдність українського парламенту в цих питаннях”, – додав Резніков.
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