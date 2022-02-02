“Призов з альтернативою”: Резніков окреслив модель, як можна виконати указ про відмову від строкової служби

Олексій Резніков. Фото: пресслужба МОУ

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив одну з моделей, за якою можна виконати указ президента Володимира Зеленського про відмову від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

За цим планом, на першому етапі “строчка” не буде скасована повністю, але замість строкової служби призовникам буде запропонована альтернатива у вигляді проходження короткострокової військової підготовки.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в коментарі Резнікова, який 2 лютого поширила пресслужба МОУ.

У міністерстві нагадали, що указ президента містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних сил України у період із 2022-го до 2025 року на 100 тисяч осіб. При цьому одним з елементів реформування визначено перехід на систему інтенсивної військової підготовки та припинення призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

“Це завдання — на чотири роки.

Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб.

По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту.

По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років.

А також юнаки, призвані на строкову службу.

Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті.

Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву.

Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички”, – пояснив Олексій Резніков.

“З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів”, – зазначив міністр.

За його словами, на сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу.

“Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів. Ми сподіваємося на єдність українського парламенту в цих питаннях”, – додав Резніков.

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