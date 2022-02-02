СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Військо / “Призов з альтернативою”: Резніков окреслив модель, як можна виконати указ про відмову від строкової служби

“Призов з альтернативою”: Резніков окреслив модель, як можна виконати указ про відмову від строкової служби

02/02/2022 13:50

Міністр оборони Олексій Резніков окреслив одну з моделей, за якою можна виконати указ президента Володимира Зеленського про відмову від призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.
За цим планом, на першому етапі “строчка” не буде скасована повністю, але замість строкової служби призовникам буде запропонована альтернатива у вигляді проходження короткострокової військової підготовки.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в коментарі Резнікова, який 2 лютого поширила пресслужба МОУ.

У міністерстві нагадали, що указ президента містить доручення забезпечити поетапне збільшення чисельності Збройних сил України у період із 2022-го до 2025 року на 100 тисяч осіб. При цьому одним з елементів реформування визначено перехід на систему інтенсивної військової підготовки та припинення призову на строкову службу з 1 січня 2024 року.

“Це завдання — на чотири роки.

Сьогодні українська армія складається з трьох основних категорій осіб.

  • По-перше, це професійні кадрові військові, офіцери та сержанти, які отримали фахову освіту.
  • По-друге, це контрактники, які служать від 6 місяців до кількох років.
  • А також юнаки, призвані на строкову службу.

Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті.

Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву.

Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова (3-4 місяці) інтенсивна військова підготовка. Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички”, – пояснив Олексій Резніков.

З 1 січня 2024 року ми плануємо повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів”, – зазначив міністр.

За його словами, на сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання указу.

“Для реалізації зазначених кроків уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів. Ми сподіваємося на єдність українського парламенту в цих питаннях”, – додав Резніков.

Читайте також:
Вищі зарплати для військових, довший контракт, збільшення чисельності ЗСУ: Зеленський підписав указ

З 2024 року в Україні скасують призов на строкову військову службу

Унікальних переглядів: 137
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Монастирський бачив відео з Трухіним через кілька днів після ДТП, “слугу народу” покривали, – Мусаєва

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна через кілька днів після події. Про це у середу,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse