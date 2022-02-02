El Pais опублікувала відповіді США та НАТО на ультиматум Росії

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Іспанська газета El Pais заявила, що отримала у своє розпорядження відповіді Сполучених Штатів Америки та НАТО на пропозиції Російської Федерації щодо так званих “гарантій безпеки”, і опублікувала деталі.

Як інформує El Pais у середу, 2 лютого, відповіді значно відображають повідомлення, які західні лідери публічно передавали Кремлю.

“Зважаючи на суттєве, неспровоковане, невиправдане і тривале російське військове нарощування в Україні та навколо неї, а також у Білорусі, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію“, – йдеться у заяві НАТО.

“Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогресу в цих питаннях можна досягти лише в умовах деескалації щодо загрозливих дій Росії щодо України”, – попередив Вашингтон.

У відповіді США сказано, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію “неподільності безпеки”, яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті у 2010 році. Москва включила цей принцип до першої статті свого проєкту угоди, стверджуючи, що можливий вступ України до НАТО вплине на її безпеку.

У тексті США попереджають, що не поділяють думку Росії, і зазначають, що “концепцію неподільності” безпеки “не можна розглядати ізольовано”.

У документі Вашингтона із самого початку чітко зазначено, що він “продовжує твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО”, і тому не відкидає майбутнього включення України чи Грузії до Альянсу.

Текст НАТО також підтверджує політику відкритих дверей і наголошує на праві всіх держав обирати свої угоди з точки зору безпеки “без втручання ззовні”.

Щодо України адміністрація Джо Байдена пропонує Росії “взаємні заходи прозорості”, відповідно до яких Росія та США домовляться “утримуватися від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України”.

Для цього Вашингтон висуває пропозицію проконсультуватися з Києвом.

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У документі США йдеться, що вони “готові працювати над досягненням взаєморозуміння з Росією, а також з нашими трансатлантичними союзниками і партнерами з питань безпеки, що становлять спільний інтерес”.

А також викладено низку питань, з яких Вашингтон “готовий обговорити взаємні зобов’язання чи дії”, та форуми, на яких вони мають бути розглянуті.

США заявляють, що готові займатися цим процесом “сумлінно”, при цьому дорікаючи Путіну за розміщення понад 100 тисяч солдатів на кордоні з Україною, за окупацію Криму та за розпалювання конфлікту на Донбасі.

Вашингтон скаржиться, що у своєму проєкті угоди про безпеку в Європі “Росія висунула певні вимоги, які підривають принципи, яких Росія зобов’язалася дотримуватись у попередніх документах”.

Низка пропозицій США передбачає обмеження на ракети, кульмінацією яких можуть стати нові угоди щодо роззброєння. Вашингтон заявив, що готовий розпочати двосторонні переговори з Росією щодо контролю над ракетами малої та середньої дальності та їх пусковими установками.

Документ свідчить про занепокоєння Вашингтона та його союзників через зусилля Росії з диверсифікації та збільшення свого ядерного арсеналу, розробку нових міжконтинентальних ракет та розміщення подвійних та нестратегічних ракет біля кордонів НАТО.

Однією з нових ідей є пропозиція Росії “механізму транспарентності” для перевірки відсутності крилатих ракет “Томагавк”, здатних досягти території Росії, на базах НАТО. У свою чергу, Вашингтон закликає до ідентичного підходу з двома базами на території Росії.

Передісторія

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є вочевидь неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Речниця Білого Дому Джен Псакі 17 грудня заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

21 січня 2022 року Росія висунула нові вимоги до НАТО з приводу невступу України і Грузії в Альянс. У МЗС РФ додали, що російські пропозиції щодо “гарантій безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Влада Болгарії та Румунії різко відреагувала на цю заяву, категорично відкинувши російські ультиматуми.

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