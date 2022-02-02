Доба ООС: окупанти з гранатометів обстріляли райони Пісків і Мар’їнки

Упродовж минулої доби, 1 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку Мар’їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7:00 середи, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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