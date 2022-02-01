ЗСУ назвали число вбитих у січні окупантів

Протягом січня 2022 року були ліквідовані та померли 19 військовослужбовців окупаційних військ РФ на Донбасі.
Як передає “Новинарня“, про це повідомив офіцер Командування об’єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.
За цією ж статистикою, поранень зазнали 26 бойовиків.
Він уточнив, що серед загиблих окупантів – одна бойова втрата і 18 “небойових”.
Однак варто зазначити, що в умовах “режиму припинення вогню” українська сторона схильна применшувати число бойових втрат серед “двохсотих” 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ на Донбасі (тобто кількість тих, хто помер внаслідок обстрілів ЗСУ)
Серед поранених окупантів Нещадим усі 26 називає “небойовими”.
У грудні 2021 року, за інформацією з КОС, серед бойовиків було 19 “двохсотих”, а санітарні втрати (поранені) становили 25 осіб.
Протягом усього 2021 року були ліквідовані та померли 318 бойовиків, поранень зазнали 436.
За підрахунками “Новинарні“, бойові втрати ЗСУ на Донбасі у січні 2022 року становили 4 особи – загиблі, 9 осіб – поранені.
Запрошуємо подивитися відео з підривом групи бойовиків “ДНР” у мінній пастці.
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