ЗСУ назвали число вбитих у січні окупантів

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Протягом січня 2022 року були ліквідовані та померли 19 військовослужбовців окупаційних військ РФ на Донбасі.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив офіцер Командування об’єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим.

За цією ж статистикою, поранень зазнали 26 бойовиків.

Він уточнив, що серед загиблих окупантів – одна бойова втрата і 18 “небойових”.

Однак варто зазначити, що в умовах “режиму припинення вогню” українська сторона схильна применшувати число бойових втрат серед “двохсотих” 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС РФ на Донбасі (тобто кількість тих, хто помер внаслідок обстрілів ЗСУ)

Серед поранених окупантів Нещадим усі 26 називає “небойовими”.

У грудні 2021 року, за інформацією з КОС, серед бойовиків було 19 “двохсотих”, а санітарні втрати (поранені) становили 25 осіб.

Протягом усього 2021 року були ліквідовані та померли 318 бойовиків, поранень зазнали 436.

За підрахунками “Новинарні“, бойові втрати ЗСУ на Донбасі у січні 2022 року становили 4 особи – загиблі, 9 осіб – поранені.

Запрошуємо подивитися відео з підривом групи бойовиків “ДНР” у мінній пастці.

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