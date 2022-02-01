З різницею менше, ніж доба: до Києва прибув шостий літак з допомогою від США

Фото з ФБ Олексія Резнікова

До Києва прибув уже шостий літак з США, який доставив Україні 84 тонни боєприпасів.

Про це у вівторок, 1 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на сторінці у ФБ.

“Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом станом на сьогодні у сукупності шести пташок ми отримали близько 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець”, – написав міністр.

Передісторія

Попередній борт зі Сполучених Штатів прилетів до нашої країни увечері 31 січня і доставив Україні 84 тонни боєприпасів.

Напередодні 28 січня літак привіз 81 тонну боєприпасів.

25 січня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився третій літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.

Тоді літак привіз 79 тонн озброєння і боєприпаси оборонного призначення, в тому числі 300 протитанкових ракет Javelin.

Перший літак з цією допомогою прилетів до України у ніч на 22 січня в аеропорт Києва прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів.

Перша партія включала 200 тис. фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту. Окрім протитанкових ракет Javelin літак вперше привіз до України одноразові гранатомети SMAW-D.

23 січня в Україну прибула друга партія оборонної допомоги від Сполучених Штатів у вигляді летального озброєння для Збройних сил вагою 80 тонн.

Пакет допомоги був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 році. Також у США представили законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спрощення надання військової допомоги Україні.

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