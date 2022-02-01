З 2024 року в Україні скасують призов на строкову військову службу

Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

З 1 січня 2024 року в Україні планують скасувати призов на строкову військову службу.

Про це йдеться в указі президента України №36/2022 “Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії”, котрий опублікований у вівторок, 1 лютого.

“Постановляю Кабінету Міністрів України… забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо… запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року”, – йдеться в документі.

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