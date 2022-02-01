Уже п’ятий літак зі США доставив в Україну 84 тонни боєприпасів

Фото з ФБ-сторінки Олексія Резнікова

До Києва прибув п’ятий літак з США, який доставив Україні 84 тонни боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ну що ж, dear friends, п‘ятий птах у Києві! Ще 84 тонни патронів різного калібру прибули до України зі Сполучених Штатів Америки! Найближчими днями знов чекаємо на черговий вантаж оборонної амуніції для Збройних сил від наших друзів зі США”, – написав Резніков на сторінці у ФБ увечері в понеділок, 31 січня.

Передісторія

Попередній борт зі Сполучених Штатів прилетів до нашої країни 28 січня та привіз 81 тонну боєприпасів.

25 січня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився третій літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.

Тоді літак привіз 79 тонн озброєння і боєприпаси оборонного призначення, в тому числі 300 протитанкових ракет Javelin.

Перший літак з цією допомогою прилетів до України у ніч на 22 січня в аеропорт Києва прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів.

Перша партія включала 200 тис. фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту. Окрім протитанкових ракет Javelin літак вперше привіз до України одноразові гранатомети SMAW-D.

23 січня в Україну прибула друга партія оборонної допомоги від Сполучених Штатів у вигляді летального озброєння для Збройних сил вагою 80 тонн.

Пакет допомоги був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 році. Також у США представили законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спрощення надання військової допомоги Україні.

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