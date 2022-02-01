Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ, – Данілов

Ілюстративне фото. Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має можливість мобілізувати до 2,5 мільйона осіб у разі вторгнення Росії.

Про це Данілов заявив у інтерв’ю виданню The Associated Press.

“Вони (росіяни – ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо привести в бойову готовність від 2 до 2,5 мільйона осіб”.

Данілов зазначив, що біля України зосереджено близько 120 тисяч російських військових, і Москва може влаштувати провокації “у будь-який момент”, але стверджував, що для початку повноцінного вторгнення знадобиться масштабна підготовка, яку буде легко помітити.

“Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів, – сказав Данилов. – Ми ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося”.

Крім того, секретар РНБР додав, що до 420 тисяч українців отримали бойовий досвід у боротьбі з російськими найманцями на сході України і до 1 мільйона українців мають мисливські ліцензії.

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