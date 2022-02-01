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У Норвегії суд відмовився звільнити терориста Брейвіка

01/02/2022 19:18

Суд у Норвегії відхилив прохання засудженого за вбивство 77 людей Андреса Брейвіка щодо його дочасного звільнення з-під варти.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує Reuters.

“Ризик насильства лишається реальним та значним і таким, яким він був, коли (Брейвіку, – “Н”) було вперше винесено вирок”, – йдеться у вердикті суду.

Андреас Брейвік є організатором і виконавцем вибуху в центрі Осло і нападу на молодіжний табір Робітничої партії на острові Утойя 22 липня 2011 року, унаслідок чого загинули 77 осіб і ще 151 зазнали поранень.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з можливістю продовження тюремного терміну необмежену кількість разів.
У березні 2016 року він заявив, що його п’ятирічна ізоляція в камері порушує європейську Конвенцію з прав людини. У березні 2020 року року Апеляційний суд Осло відхилив його скаргу про порушення прав людини.

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