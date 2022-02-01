США закликали своїх громадян виїхати з Білорусі через загрозу війни

Сполучені Штати закликали родичів своїх громадян-держслужбовців покинути територію Білорусі через можливе повномасштабне військове вторгнення Росії.
Про це в понеділок, 1 лютого, інформує Deutsche Welle.
Державний департамент США оприлюднив нові рекомендації щодо подорожей. У цьому повідомленні американців попередили про непередбачувану ситуацію в Білорусі на тлі скупчення російських військ біля кордону з Україною.
На сайті Держдепу громадян США також застерігають від поїздок до Білорусі, посилаючись на “свавільне дотримання законів, ризик затримання, а також незвичне нарощування російської армії вздовж кордону Білорусі з Україною”.
Відповідне попередження опублікували на сайті через декілька годин після виступу посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу.
“Ми бачили докази того, що Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 тисяч військовослужбовців біля кордону з Білоруссю з Україною до початку лютого”, – заявила Томас-Грінфілд.
За даними Вашингтона, близько 5 тисяч російських військових уже перебувають у Білорусі.
У США назвали розміщення російських військ на кордоні “загрозою міжнародному миру та безпеці” і пригрозили запровадити санкції проти російських олігархів, якщо на Україну буде здійснено напад.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко повідомив про можливість Білорусі виступити проти України у випадку повномасштабної війни України з Росією.
Основна фаза російсько-білоруських навчань “Союзна рішучість-2022” на території РБ заявлена на 10-20 лютого, відтак до Білорусі стягуються війська ЗС РФ зокрема із зі Східного військового округу.
Минулого й позаминулого тижня США (а також Британія й Австралія) дали рекомендації своїм громадянам виїхати з України та частково евакуювали працівників дипустанов через загрозу масштабного нападу РФ.
підготував: Владислав Крамаренко
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