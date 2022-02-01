Депутати в Раді креативно подякували країнам-партнерам за військову допомогу

Народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради у вівторок, 1 лютого, подякували міжнародним партнерам за допомогу Україні в подоланні військової агресії Російської Федерації.
Так, до трибуни парламенту під час засідання у вівторок, 1 лютого, вийшли кілька десятків депутатів із різних парламентських фракцій і депутатських груп, передає “Укрінформ”.
Вони висловили вдячність міжнародним партнерам за підтримку України у протидії військовій агресії, яку здійснює Російська Федерація.
Вдячність українські парламентарії підкреслили, тримаючи в руках державні прапори, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Польщі, Естонії, Чехії, Литви.
Варто зазначити, що Софія Федина (“ЄС”) і Соломія Бобровська (“Голос”) свої короткі промови виголошували англійською, і це викликало невдоволення частини депутатів у залі та спікера Руслана Стефанчука, які вимагали виступати державною мовою.
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