Путін заявив, що Україна після вступу в НАТО може почати війну за Крим

Президент РФ Володимир Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Про це він сказав у вівторок, 1 лютого, на пресконференції за підсумками переговорів із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, передає “Інтерфакс-Україна”.

“У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано”, – сказав Путін .

“Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, – і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас. Уявимо, що Україна – країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні “, – заявив він.

За словами Путіна, США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу.

“Але не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших”, – додав він.

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