СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Світ / Путін заявив, що Україна після вступу в НАТО може почати війну за Крим

Путін заявив, що Україна після вступу в НАТО може почати війну за Крим

01/02/2022 20:22

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Про це він сказав у вівторок, 1 лютого, на пресконференції за підсумками переговорів із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, передає “Інтерфакс-Україна”.

“У доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано”, – сказав Путін .

“Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, – і починає операцію в Криму, зараз не говорю навіть про Донбас. Уявимо, що Україна – країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні “, – заявив він.

За словами Путіна, США та НАТО ігнорують занепокоєння Росії, говорячи про право інших країн вступати до Альянсу.

“Але не можна зміцнювати безпеку одних країн за рахунок інших”, – додав він.

Читайте також:
Джонсон у Києві заявив, що вторгнення в Україну стало би поразкою Путіна

Унікальних переглядів: 70
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Джонсон у Києві заявив, що вторгнення в Україну стало би поразкою Путіна

У Києві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би поразкою президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив на спільній президентом Володимиром...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse