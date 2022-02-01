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Прем’єр Польщі не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною

01/02/2022 15:37

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький не бачить потреби будівництва стіни на кордоні з Україною через можливу військову ескалацію.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Щодо стіни та її продовження на українсько-польський кордон, то оскільки українська та польська прикордонні служби виконують свої обов’язки ефективно, то не бачу такої необхідності”, – сказав він на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Моравецький зазначив, що у разі розвитку ситуації з ескалацією за найгіршим сценарієм, Польща готова евакуювати частину громадян України, а також приймати на лікування українських військових.

Своєю чергою Шмигаль звернувся наголосив, що українська армія є “надійним щитом” для нашої країни та Європи.

Крім того, він подякував Польщі за підтримку країни у складних обставинах.

Нагадаємо, наприкінці січня Польща розпочала будівництво постійного загородження на кордоні з Білоруссю. Йдеться про найбільшу будівельна інвестиція в історії ПС Польщі.
Загородження заввишки п’ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Для прискорення будівництва цю відстань поділять на чотири частини. Роботи на всіх ділянках вестимуть одночасно.
Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих – близько 400 млн доларів. Роботи планують завершити до червня 2022 року.

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