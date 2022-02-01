На Харківщині судитимуть двох поліцейських і судмедексперта за катування чоловіка

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У Харківській області судитимуть двох поліцейських та судово-медичного експерта за катування чоловіка з подальшим приховування інциденту.

Про це у вівторок, 1 лютого, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Зазначається, що до суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з відділів ГУНП в області та оперуповноваженого за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України), а також стосовно судово-медичного експерта за фактом завідомо неправдивого висновку, поєднаного з обвинуваченням у тяжкому злочині (ч. 2 ст. 384 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2019 року на території одного з районів області було вбито чоловіка. На місце вбивства прибули поліцейські, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем.

“З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальника одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того самого дня поліцейські приїхали до місця мешкання чоловіка. Побачивши, що він вже спить, правоохоронці почали бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснули його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Потім поліцейські надягнули на нього кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його пластиковою пляшкою, заповненою водою“, – йдеться в пресрелізі прокуратури.

Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції.

Санкція статті, яка інкримінується поліцейським, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Судово-медичному експерту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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