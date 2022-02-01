Фінляндія готує відповідь на “безпекові вимоги” Росії

Ілюстративне фото

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Гельсінкі готує відповідь на отриманий лист від Російської Федерації з проханням надати гарантії безпеки від країн ОБСЄ.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує Reuters.

У Фінляндії, яка не є членом НАТО, довгий кордон і складна історія з Росією.

“Цей лист стосується думки (росіян, – “Н”) про те, що Захід збільшив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, Захід має зовсім інший погляд на це”, – сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, лист направили всім країнам ОБСЄ, тому було би природно обговорити відповідь на нього із цими країнами.

“Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн”, – сказав Хаавісто.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив напередодні, що Росія попросить НАТО та ОБСЄ уточнити, чи мають вони намір “зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших”.

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих “гарантій безпеки”.

Передісторія

Як відомо, в грудні 2021 року російська влада оприлюднила свої пропозиції щодо “гарантій безпеки”, запропонувавши обговорити їх зі США. Москва розраховує, що не буде подальшого розширення НАТО на схід, що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією. Згодом в МЗС РФ заявляли про те, що “гарантії безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Зокрема представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Держави Альянсу в Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО, присутності військ Альянсу на його східному фланзі та деескалації навколо України. Росіяни ж не погодилися на деескалацію біля кордонів України та заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог.

При цьому США і НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу.

На тлі подальших загроз Кремля Україні США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

Читайте також:

“Разом відстояти суверенітет України”: мільярдер Бренсон закликав світових лідерів бізнесу об’єднатися проти агресії РФ