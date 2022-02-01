СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4095263 +30768
Летальні випадки:
100395 +192
Одужали:
3631580 +8835
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18113574 (+67886). Оновлено: 08:25 01.02.2022
Home / Світ / Європа / Фінляндія готує відповідь на “безпекові вимоги” Росії

Фінляндія готує відповідь на “безпекові вимоги” Росії

01/02/2022 17:37

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Гельсінкі готує відповідь на отриманий лист від Російської Федерації з проханням надати гарантії безпеки від країн ОБСЄ.

Про це у вівторок, 1 лютого, інформує Reuters.

У Фінляндії, яка не є членом НАТО, довгий кордон і складна історія з Росією.

“Цей лист стосується думки (росіян, – “Н”) про те, що Захід збільшив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, Захід має зовсім інший погляд на це”, – сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, лист направили всім країнам ОБСЄ, тому було би природно обговорити відповідь на нього із цими країнами.

“Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн”, – сказав Хаавісто.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив напередодні, що Росія попросить НАТО та ОБСЄ уточнити, чи мають вони намір “зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших”.

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих “гарантій безпеки”.

Передісторія

Як відомо, в грудні 2021 року російська влада оприлюднила свої пропозиції щодо “гарантій безпеки”, запропонувавши обговорити їх зі США. Москва розраховує, що не буде подальшого розширення НАТО на схід, що військова активність НАТО у Східній Європі буде обмежена, включаючи взаємодію з Україною і Грузією. Згодом в МЗС РФ заявляли про те, що “гарантії безпеки” мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії. Зокрема представники МЗС РФ висунули вимогу, аби НАТО “забирало манатки” зі Східної Європи й поверталося на рубежі, які були до 1997 року.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. Держави Альянсу в Брюсселі відмовили Росії в задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО, присутності військ Альянсу на його східному фланзі та деескалації навколо України. Росіяни ж не погодилися на деескалацію біля кордонів України та заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог.

При цьому США і НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з Росією в рамках дипломатичного діалогу.

На тлі подальших загроз Кремля Україні США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

Читайте також:
“Разом відстояти суверенітет України”: мільярдер Бренсон закликав світових лідерів бізнесу об’єднатися проти агресії РФ

Унікальних переглядів: 242
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Джонсон у Києві заявив, що вторгнення в Україну стало би поразкою Путіна

У Києві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би поразкою президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив на спільній президентом Володимиром...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse