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Експосадовця ЗСУ судитимуть за розтрату понад 10 млн грн на будівництві казарм у Маріуполі

01/02/2022 15:24

Серовано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 425 КК України, передає пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За даними слідства, експосадовець у 2018 році, будучи військовою службовою особою, недбало ставлячись до служби в умовах особливого періоду, не перевірив фактичні обсяги виконаних робіт під час виконання договорів на будівництво чотирьох казарм у м. Маріуполь Донецької області, хоча мав відповідний обов’язок.

“Правопорушник безпідставно прийняв і підписав офіційні документи, що стали підставою для оплати завищених обсягів підрядних робіт, які фактично підприємства-підрядники не виконували. Внаслідок, державі спричинені збитки на суму понад 10,5 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

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