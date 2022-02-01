ДБР прийшло з обшуком до ексглави “Нафтогазу” Коболєва

Державне бюро розслідувань здійснює обшуки в колишнього голови правління національної компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.
Інформацію про слідчі дії у вівторок, 1 лютого, підтвердили в пресслужбі відомства низці українських ЗМІ, зокрема, і в коментарі “Радіо Свобода”.
Деталей щодо причини обшуків представниця ДБР не повідомила, зазначивши, що Бюро оприлюднить деталі згодом.
За її даними, обшуки наразі тривають.
Українська правда” з посиланням на Бюро пише, що силовики проводять обшуки у колишнього керівництва НАК “Нафтогаз України”, в офісі АТ “Укртрансгаз” та у керівників приватних підприємств за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.
Андрій Коболєв очолював національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” з березня 2014 по квітень 2021 року.
28 квітня Кабінет міністрів України звільнив Коболєва і призначив замість цього Юрія Вітренка, на момент призначення виконувача обов’язків міністра енергетики, який до липня 2020 року був виконавчим директором “Нафтогазу”.
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