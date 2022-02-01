Данілов вважає, що виконання Мінських угод знищить Україну

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголосив, що спроба реалізації Мінських угод може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації в Україні, що є вигідним для Москви.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Associated Press.

“Виконання мінських угод означає знищення країни”, – сказав Данілов.

Він нагадав, що ці документи “були підписані під дулом російської гармати, німці та французи – дивилися, а всім розумним людям уже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо”.

Данілов зазначив, що якщо Мінські угоди будуть реалізовані, то це дозволить Росії вимагати відміни західних санкцій. Він закликав розробити новий документ, “який був би справді здійснений і який би змусив Путіна відвести свої війська та танки”.

Секретар РНБО застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських угод і наголосив, що спроба їхньої реалізації може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації. Данілов нагадав, що біля кордонів України вже зосереджено близько 120 тис. російських військовослужбовців, і Москва може влаштувати провокації “у будь-який момент”.

Водночас він зазначив, що для початку повномасштабного вторгнення знадобляться великі приготування, які легко можна буде помітити. За оцінками Данілова, період підготовки РФ до вторгнення в Україну може тривати від трьох до семи днів.

“Поки що ми цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося”, – сказав Данілов.. Він також висловив жаль з приводу рішення США, Великобританії, Австралії та Канади відкликати частину своїх дипломатів з Києва.

“Ми не можемо допустити паніки в країні. Нам дуже важко зберігати контроль над економічною ситуацією, коли всі ЗМІ твердять, що завтра розпочнеться війна. Паніка – сестра поразки”, – зазначив Данілов.

За його словами, в разі вторгнення Росії Україна здатна у стислий термін посилити свої 250-тисячні збройні сили та призвати до армії до 2,5 млн осіб.

Секретар РНБО також згадав заяву МВС України про запобігання заворушень у Києві та низці інших міст України. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін сподівається досягти своєї мети щодо знищення України шляхом внутрішньої дестабілізації навіть без вторгнення, використовуючи “агентів впливу РФ”.

“На жаль, у нас тут багато агентів впливу Російської Федерації, які стоять за планами дестабілізації нашої країни зсередини”, – сказав він, вказуючи на проросійську “Опозиційну платформу – За життя”, яка має фракцію у Верховній раді.

Данілов засудив вимоги Росії до НАТО заборонити Україні будь-коли вступати до Північноатлантичного альянсу, заявивши. “Ніхто не має права диктувати нам те, чи повинні ми чи не повинні приєднуватися до альянсів. Це суверенне право нашого народу”, – наголосив він.

Секретар РНБО також зазначив, що Україні потрібно більше західної зброї, наголосивши що “це наше єдине прохання до наших партнерів – дати нам більше зброї для самозахисту”.

Данілов розкритикував Німеччину за відмову постачати Україні зброю, також звинувативши Берлін у тому, що він не зміг вибачитися перед українцями за злочини нацистів під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу.

“Вони вибачилися перед Росією, начебто ми одна країна. Їм тоді не варто говорити про демократію, краще нехай кажуть, що підтримують авторитарні режими та співпрацюють з ними”, – сказав він.

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