Банкова оприлюднила указ Зеленського про зміцнення обороноздатності

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 36/2022 “Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступового переходу до засад професійної армії”.

Документ опублікували у вівторок, 1 лютого, на сайті глави держави.

Як розповів президент під час виступу на урочистому відкритті сьомої сесії Верховної Ради ІХ скликання, документ спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення українських військових, збільшення чисельності та зміцнення ЗСУ.

Указом передбачено поступове збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат; збільшення терміну дії контрактів; розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей; систему кар’єрного зростання офіцерів.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік, заклавши фінансування на підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Також заплановано підвищення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Крім того, указ передбачає збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб і створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Документ також передбачає поступовий перехід до формування Збройних сил України на професійній основі. Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №36/2022

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії

З метою забезпечення державного суверенітету, захисту прав і свобод громадян, посилення обороноздатності держави, розвитку професійної складової Збройних Сил України постановляю: 1. Кабінету Міністрів України: 1) ужити в установленому порядку заходів щодо безумовного виконання вимог статті 35 Закону України «Про національну безпеку України» під час формування Бюджетної декларації на 2023 — 2025 роки; 2) забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо: внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», передбачивши фінансування на поступове підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України до рівня, визначеного Указом Президента України від 30 грудня 2021 року № 688/2021 «Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України»; поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави; запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. 2. Міністерству оборони України: 1) розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних Сил України на професійній основі, передбачивши: збільшення термінів дії контрактів; збільшення протягом 2023 року грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної заробітної плати; формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які уклали довготермінові контракти; 2) прискорити розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, передбачивши запровадження спеціальної накопичувальної програми для отримання військовослужбовцями власного житла; З) забезпечити під час реалізації військової кадрової політики впровадження прозорої системи кар’єрного росту військовослужбовців Збройних Сил України, побудованої на рейтинговій оцінці. 3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 1 лютого 2022 року

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