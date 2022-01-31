Венедіктова підписала підозру нардепу від “СН” Кузьміних, якого затримали на хабарі

Ірина Венедіктова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.

Про це Венедіктова повідомила у ФБ у понеділок, 31 січня.

“Минулої п’ятниці (28 січня – “Н”) детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був затриманий народний депутат України 9 скликання”, – написала генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що нардепа підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень і впливу.

“Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати. Впевнена, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст в процеси, пов’язані із розвитком і підтримкою охорони здров’я – зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори”, – йдеться в повідомленні.

“Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд”, – додала Венедіктова.

Як писала “Новинарня“, 28 січня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних “на гарячому” – під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Як відомо, Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Також Сергій відомий як житомирський волонтер, засновник центру реабілітації АТОвців, брат військового ЗСУ – славетного “кіборга” Олега Кузьміних.

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