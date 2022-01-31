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Венедіктова підписала підозру нардепу від “СН” Кузьміних, якого затримали на хабарі

31/01/2022 17:07

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від “Слуги народу” Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.

Про це Венедіктова повідомила у ФБ у понеділок, 31 січня.

“Минулої п’ятниці (28 січня – “Н”) детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був затриманий народний депутат України 9 скликання”, – написала генпрокурорка.

Венедіктова зазначила, що нардепа підозрюють у скоєнні злочину з використанням службових повноважень і впливу.

“Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати. Впевнена, що президент України, парламентарі, члени КМУ вкладали зовсім інший зміст в процеси, пов’язані із розвитком і підтримкою охорони здров’я – зовсім не той, із яким стикнулися в цьому випадку детективи і прокурори”, – йдеться в повідомленні.

“Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд”, – додала Венедіктова.

Як писала “Новинарня“, 28 січня НАБУ повідомило про затримання Кузьміних “на гарячому” – під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Як відомо, Сергій Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Також Сергій відомий як житомирський волонтер, засновник центру реабілітації АТОвців, брат військового ЗСУ – славетного “кіборга” Олега Кузьміних.

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