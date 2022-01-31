У костелі Св. Миколая коштом благодійників закінчили протиаварійні роботи після пожежі

У київському костелі Святого Миколая, який постраждав від пожежі у вересні 2021 року, коштом благодійників завершено протиаварійні роботи.
Про це в понеділок, 31 січня, повідомив у соцмережі представник юридичної компанії “Міллер” Масі Найєм, залучений до контролю витрат благодійних внесків на ремонт споруди.
“Всі роботи були сплачені за гроші благодійників. Вартість всіх робіт та послуг – 21 546 802,90 грн“, – зазначив юрист.
Він нагадав, що одразу після пожежі, яка сталася 3 вересня 2021 року, 21 український бізнесмен повідомив, що готовий профінансувати подолання наслідків лиха. Міністерство культури й інформаційної політики 14 вересня утворило робочу групу з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт на пам’ятці архітектури національного значення. Масі Найєм був включений до складу робочої групи.
Національний будинок органної та камерної музики, який фактично був замовником робіт та послуг, мав інформувати робочу групу про витрати.
“Згідно до інформації, яку протягом цих місяців ми отримували на робочій групі, були наступні витрати, які й були повністю покриті за гроші благодійників.
1. Технічне обстеження будівлі з рекомендаціями по усуненню її аварійності та розробка робочого проєкту
Вартість: 1 296 587, 00 грн
2. Державна експертиза робочого проєкту
Вартість: 44 947,48 грн
3. Протиаварійний ремонт. Утримання служби замовника, технічний нагляд за проведеними роботами
Вартість: 725 330,40 грн
4. Протиаварійний ремонт. Протиаварійний ремонт і реставрація
Вартість: 19 378 943,83 грн
5. Авторський нагляд за будівельними роботами
Вартість: 100 994,19 грн
Окрім того, бізнес створив БО «Фонд костелу Св. Миколая», на якому ще залишилось трішки більше 8 млн. грн. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом”, – зазначив юрист.
Він подякував представникам бізнесу, які довірили контролювати їхні благодійні внески. Це:
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У київському костелі Святого Миколая, який постраждав від пожежі у вересні 2021 року, коштом благодійників завершено протиаварійні роботи. Про це в понеділок, 31 січня, повідомив у соцмережі представник юридичної...
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