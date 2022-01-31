У костелі Св. Миколая коштом благодійників закінчили протиаварійні роботи після пожежі

Ремонт у костьолі. Фото: ФБ Масі Найєм

У київському костелі Святого Миколая, який постраждав від пожежі у вересні 2021 року, коштом благодійників завершено протиаварійні роботи.

Про це в понеділок, 31 січня, повідомив у соцмережі представник юридичної компанії “Міллер” Масі Найєм, залучений до контролю витрат благодійних внесків на ремонт споруди.

“Всі роботи були сплачені за гроші благодійників. Вартість всіх робіт та послуг – 21 546 802,90 грн“, – зазначив юрист.

Він нагадав, що одразу після пожежі, яка сталася 3 вересня 2021 року, 21 український бізнесмен повідомив, що готовий профінансувати подолання наслідків лиха. Міністерство культури й інформаційної політики 14 вересня утворило робочу групу з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт на пам’ятці архітектури національного значення. Масі Найєм був включений до складу робочої групи.

Національний будинок органної та камерної музики, який фактично був замовником робіт та послуг, мав інформувати робочу групу про витрати.

“Згідно до інформації, яку протягом цих місяців ми отримували на робочій групі, були наступні витрати, які й були повністю покриті за гроші благодійників.

1. Технічне обстеження будівлі з рекомендаціями по усуненню її аварійності та розробка робочого проєкту

Вартість: 1 296 587, 00 грн

2. Державна експертиза робочого проєкту

Вартість: 44 947,48 грн

3. Протиаварійний ремонт. Утримання служби замовника, технічний нагляд за проведеними роботами

Вартість: 725 330,40 грн

4. Протиаварійний ремонт. Протиаварійний ремонт і реставрація

Вартість: 19 378 943,83 грн

5. Авторський нагляд за будівельними роботами

Вартість: 100 994,19 грн

Окрім того, бізнес створив БО «Фонд костелу Св. Миколая», на якому ще залишилось трішки більше 8 млн. грн. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом”, – зазначив юрист.

Він подякував представникам бізнесу, які довірили контролювати їхні благодійні внески. Це:

Владислав Чечоткін, Rozetka

Олег Гороховський, Monobank

Андрій Ставніцер, SD Capital

Рафал Ющак, Альфа-Банк Україна

Олександр Конотопський, Ajax Systems

Андрій Вавриш, SAGA Development

Володимир Поперешнюк, Нова пошта

Dragon Capital

Артур Мхітарян, Taryan Group

Олександр Писарук, Райффайзен Банк

Сергій Черненко, ПУМБ

Раміль Мехтієв, ENSO

Максим Шкіль, група компаній “Автострада”

Юлія Чудновець, “Епіцентр К”

Максим Корецький, Blackshield Capital

Андрій Журжій, Smile Development

Альона Шевцова (Дегрік), Айбокс Банк

Анна Чуботіна, компанія Arricano

Ігор Ніконов, КАН девелопмент

Влад Школьник, Форум і всюдиходи Шерп

Медична лабораторія “Діла”

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