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Працівниця каналу “Рада” потрапила в скандал через образу мови й прапора. Вже вибачилася
31/01/2022 13:14
Поліна Шишкіна
Працівниця парламентського телеканалу “Рада” Поліна Шишкіна потрапила у скандал, заявивши, що ненавидить українську мову. Після розголосу вона визнала помилку та принесла вибачення.
Відео зі словами Шишкіної опублікувала ФБ-спільнота “Невідомий патріот”.
“Я ненавиджу українську мову… (Прапор?) До речі, такий собі, могли б дизайн інший зробити, нормальний, тому що це п***ець”, – каже дівчина, відповідаючи на запитання хлопця з камерою.
Зазначається, що дівчина починала свою кар’єру на “1+1”, потім понад рік працювала на телеканалі “Live”. На початку січня вона була асистентом гостьового редактора на реформованому держканалі “Рада”.
Після того, як відео поширилося в соцмережах та ЗМІ, Поліна Шишкіна записала звернення з вибаченнями за свої слова.
“Вважаю, що це було неправильно, особливо будучи дочкою учасника АТО. Я, як мінімум, не мала на це права. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її. Особливо з огляду на нашу геополітичну ситуацію”, – сказала дівчина.
За даними ЗМІ, у трудових відносинах із каналом “Рада” Шишкіна не перебувала, лише кілька днів була госьовим редактором на продакшені, який перезапускав канал.
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