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Рибалки, яких нібито затримали прикордонники РФ, “знайшлися” на Херсонщині

31/01/2022 01:45

Українські рибалки, які зникли в Азовському морі, вже перебувають на суші в Херсонській області, а інформація про нібито затримання їх російськими прикордонниками не відповідає дійсності.

Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

“Зниклі в Азовському морі рибалки знайшлися. Вони вже на суші на Херсонщині”, – написав Кориневич у фейсбуці.

Згодом він додав, що рибалки перебувають у лікарні.

“За отриманою інформацією, у катера заглох двигун і він дрейфував у морі“, – розповів представник президента.

При цьому він зауважив, що “катер представниками ПС ФСБ РФ не затримувався, підходів інших плавзасобів до нього не було”.

На запитання, звідки походить інформація щодо нібито затримання рибалок у Щолкіному в тимчасово окупованому Криму, Кориневич пояснив: “Ніби таку інформацію передали родичам рибалок знайомі, які мешкають в Криму. Але ця інформація офіційно не підтверджувалася“.

Як писала “Новинарня“, про затримання російськими прикордонниками двох українських рибалок Руслана Романюти й Івана Герасименка 28 січня написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, рибалки 25 січня 2022 року вийшли в Чорне море з Генічеська Херсонської області на риболовецькому судні “Волга”.

“За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун, і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму. Як стало відомо, рибалок затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, про що не було поінформовано українську сторону”, – написала Денісова, звернувшись до омбудсмана РФ Тетяни Москалькової із закликом “вжити заходів щодо звільнення незаконно затриманих громадян України”.

Згодом повідомлення в телеграм-каналі Денісової було відредаговане, і замість Чорного моря в ньому почало фігурувати Азовське.

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Україна

Рибалки, яких нібито затримали прикордонники РФ, “знайшлися” на Херсонщині

Українські рибалки, які зникли в Азовському морі, вже перебувають на суші в Херсонській області, а інформація про нібито затримання їх російськими прикордонниками не відповідає дійсності. Про це повідомив постійний...

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