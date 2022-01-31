Глава МЗС Греції відвідує зону ООС на тлі російської загрози

МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ГРЕЦІЇ НІКОС ДЕНДІАС

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прилетів до України на тлі зростання загрози масштабного російського вторгнення.

Про це 31 січня повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Крім іншого, сьогодні Дендіас відвідає Маріуполь та розташоване неподалік лінії фронту селище Сартана. Там міністр зустрінеться з місцевими чиновниками та представниками грецької діаспори.

Дендіас уже мав переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою стосовно можливого повномасштабного російського наступу.

“Було чудово поговорити з моїм добрим грецьким другом міністром закордонних справ Нікосом Дендіасом. Вдячний за його вчасне рішення відвідати Україну в цей час випробувань. Я попросив Грецію використати всі можливості у двосторонніх відносинах з Росією, аби стримати подальші агресивні дії Москви”, – йдеться в повідомленні Дмитра Кулеби в твіттері.

Як відомо, в Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

підготував: Владислав Крамаренко

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