СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4064495 +22026
Летальні випадки:
100203 +78
Одужали:
3622745 +4343
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18045688 (+36354). Оновлено: 08:18 31.01.2022
Home / Україна / Політика / Глава МЗС Греції відвідує зону ООС на тлі російської загрози

Глава МЗС Греції відвідує зону ООС на тлі російської загрози

31/01/2022 12:54

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прилетів до України на тлі зростання загрози масштабного російського вторгнення.

Про це 31 січня повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Крім іншого, сьогодні Дендіас відвідає Маріуполь та розташоване неподалік лінії фронту селище Сартана. Там міністр зустрінеться з місцевими чиновниками та представниками грецької діаспори.

Дендіас уже мав переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою стосовно можливого повномасштабного російського наступу.

“Було чудово поговорити з моїм добрим грецьким другом міністром закордонних справ Нікосом Дендіасом. Вдячний за його вчасне рішення відвідати Україну в цей час випробувань. Я попросив Грецію використати всі можливості у двосторонніх відносинах з Росією, аби стримати подальші агресивні дії Москви”, – йдеться в повідомленні Дмитра Кулеби в твіттері.

Як відомо, в Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

підготував: Владислав Крамаренко

Читайте також:
Якщо Росія нападе, вона не зупиниться на Україні, – посол Маркарова

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Глава МЗС Греції відвідує зону ООС на тлі російської загрози

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прилетів до України на тлі зростання загрози масштабного російського вторгнення. Про це 31 січня повідомляє грецьке видання Kathimerini. Крім іншого, сьогодні Дендіас відвідає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse