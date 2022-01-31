В Україні за добу неділі – 22 тис. нових хворих із “ковідом”, померли 78

За минулу добу, 30 січня, в Україні зареєстрували 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 31 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 322 особи (попередньої доби – 3 692).

За офіційними даними, одужало 4 346 осіб.

Від ускладнень померли 78 людей.

Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 29 січня 2022 року – 37 351.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 064 495 осіб; одужало – 3 622 745 осіб; летальних випадків – 100 203.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 31 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 374,753 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,664 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,969 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 341 544 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 17 602.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +21 269, у суботу +30 039, у п’ятницю +28 122, у четвер +27 002, у середу +18 666, у вівторок +13 094, у понеділок +10 418, у минулу неділю +13 328.

Число активних носіїв вірусу зростає 19 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 865 дітей та 337 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 36 354; методом ІФА — 2 756; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 962.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 045 688.

Вакцинація

За добу 30 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 20 983 людини.

Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей.

Загалом проведено 30 300 581 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.