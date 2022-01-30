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МЗС України вимагає скасувати рішення Путіна про онлайн-соцвиплати з РФ мешканцям ОРДЛО

30/01/2022 18:58

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії скасувати доручення президента РФ Володимира Путіна про надання мешканцям ОРДЛО соцвиплат через російський портал “Держпослуги”.

Про це йдеться в неділю, 30 січня, в коментарі МЗС України.

Раніше, 27 січня, Путін доручив уряду розглянути питання про надання громадянам Росії, які проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей України, можливості звертатися по соціальні виплати через єдиний російський портал “Держпослуги” без зазначення реєстрації місця проживання.

В МЗС підкреслили, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України.

“У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям”, – йдеться в коментарі з Михайлівської площі.

“Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “Держпослуги” як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір. (…)

Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі нормандського формату та Тристоронньої контактної групи”, – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, за даними з того боку, вже понад 720 тисяч жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей отримали паспорти громадян Росії.

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