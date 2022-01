80-річного президента Італії переобрали на другий термін

Italian President Sergio Mattarella speaks at the Quirinale palace, in Rome, Italy, February 2, 2021. Paolo Giandotti/Presidential Palace/Handout via REUTERS

Президента Італії Серджіо Маттареллу переобрали на другий термін. Як інформує Reuters, у суботу, 29 січня, Маттарелла набрав 759 голосів депутатів парламенту – на 94 голоси більше, ніж під час його першого обрання у 2015 році. Це другий результат для будь-якого глави Італійської держави після Сандро Пертіні, який був президентом із 1978-го до 1985 року. Для обрання президентом Італії необхідно щонайменше 505 голосів депутатів. Партійні лідери подякували Маттареллі за згоду залишитися на посаді. Прем’єр-міністр Маріо Драгі, який також мав президентські амбіції, залишиться керувати урядом. Він заявив, що переобрання Маттарелли стало “прекрасною новиною для італійців” та подякував за “рішення погодитися з надзвичайно сильною волею парламенту”. Перед цим парламент Італії не зміг знайти іншу компромісну фігуру на президентську посаду. 80-річний Серджіо Маттарелла сказав, що криза з коронавірусом і складні економічні та соціальні умови в Італії означають, що він зобов’язаний прийняти рішення парламенту. Хоча мав інші особисті плани, “прагнув відповідати очікуванням і надіям людей”. Як відомо, президент – досить потужна політична фігура в Італії, яка має право призначати прем’єр-міністрів, і його часто закликають до вирішення політичних криз.

В Італії президента обирають 1009 парламентаріїв та регіональних представників. Біографічна довідка Серджіо Матарелла народився 3 липня 1941 року в Палермо, Сицилія. Юрист за освітою. Викладав право. Почав політичну діяльність у Християнсько-демократичній партії. 1983 року був вперше обраний до Палати депутатів. У 1987-1989 роках був міністром з питань зв’язків із парламентом в урядах Джованні Горіа й Чіріако Де Міта. Через рік очолив міністерство освіти в шостому уряді Джуліо Андреотті. У 1990-1992 роках обіймав посаду заступника секретаря національної ради Християнсько-демократичної партії, пізніше, 1994 року, очолював партійну газету Il Popolo. Після розпуску християнських демократів вступив до Народної партії. У жовтні 1998 року він повернувся до Ради міністрів (на чолі з Массімо Д’Алема) як заступник прем’єр-міністра. У грудні 1999 року в тому ж уряді він став міністром оборони. Цю посаду Матарелла також обіймав і в уряді Джуліано Амато (до червня 2001-го). Належав до центристської партії “Маргаритка: Демократія — це свобода”, а 2007 року приєднався до Демократичної партії. У жовтні 2011 року парламент призначив його суддею Конституційного суду. 3 лютого 2015 року вперше обраний президентом Італії, 29 січня 2022-го – переобраний на посаді. Читайте також:

