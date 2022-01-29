Марафон відводів і неявок на користь тітушок і “Беркута”: підсумки тижня у справах Майдану

автор: Адвокатська дорадча група

У восьму річницю викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка трохи не вийшов з-під варти головний обвинувачений у цих злочинах м Сергій Мисливий. Чотири дні тривав марафон відводів і самовідводів, який запустив захисник Мисливого Артем Захаров. Проте глибоко вночі Білоцерківський суд продовжив запобіжний захід Мисливому і завершив підготовче засідання — призначив обвинувальний акт до розгляду.

Ми на власні очі побачити, як працює стратегія із затягуванням розгляду судових справ. І тільки завдяки наполегливості прокурора Юлії Малашич плани захисту не вдалось реалізувати.

У справі про розстріли 20 лютого помер присяжний Олександр Конєв. Але розгляд справи не зірвався, адже є запасні присяжні. Суд допитав експерта — судового медика.

У справі за обвинуваченням беркутівця Олега Бойка щодо епізоду 30 листопада на суді відбувся дуже інформативний і цікавий допит потерпілого Сергія Колоші, який упізнав обвинуваченого. Свідчення Колоші дуже корисні для встановлення істини у справі.

Цим найбільше запам’ятався третій тиждень 2022 року (17–21 січня) у справах Майдану.

Ви можете визначити свої акценти, прочитавши детальніше про всі засідання за цей відрізок часу в нашому огляді.

Із 24 призначених засідань результативним були лише 10 (у 8 судових процесах).

Прогрес спостерігався у 8 процесах.

Інформація про результати судових засідань згрупована нижче за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується cправа. Епізоди відзначені символом 💼.

17 січня

#СправаКравченка — Перше цьогорічне засідання у справі колишнього заступника начальника київської міліції Олександра Кравченка було скасоване — захворіли суддя Сергій Вознюк і його секретар. Справу розглядає Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Наступні засідання у цій справі заплановані на 25 січня, 10:00 та 1 лютого, 10:00.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

#СправаКосенка — Обвинуваченому у вбивстві героя Небесної сотні Олега Ушневича офіцеру спецпідрозділу “Омега” Володимиру Косенку не продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Засідання у Подільському суді розпочалося на годину пізніше. Після затримки присутнім повідомили, що через сімейні обставини головуючий суддя Олександр Кітов відсутній. Тому судовий розгляд відклали.

Нагадаємо, що головуючий Кітов відряджений Вищою радою правосуддя до Подільського суду до 1 серпня 2022 року.

Наступне засідання заплановане на 2 лютого, 10:00

Детальніше про це в матеріалі Watchers.media. Трансляція із зали суду за посиланням.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

#СправаМисливого — Після направлення з Борисполя в Білу Церкву в цій справі розпочався марафон відводів і самовідводів.

17 січня Артем Захаров, захисник обвинуваченого заявив відвід головуючому Олександру Шовкоплясу. Мотив — порушення порядку авторозподілу справи.

Наступного дня, 18 січня, суддя Віктор Примаченко, який мав розглядати відвід Шовкопляса, заявив самовідвід (хоча ст. 75 КПК не передбачає заявляти відвід на відвід).

Заяву про самовідвід Примаченка випало розглядати судді Ірині Дубановській, але адвокат Мисливого заявив відвід і Дубановській також (таке нагромадження відводів і самовідводів тим більше не передбачено КПК).

Суддя Дорошенко розглядає відвід Дубановської і задовольняє його.

Заява про самовідвід Примаченка по авторозподілу випадає на іншу суддю — Тетяну Клепу. Вона призначає розгляд на 19 січня, 9:00 і відводить Примаченко від розгляду відводу Шовкопляса.

Відвід Шовкопляса тепер розподіляється на суддю Олега Гребіня, і 19 січня о 16:49 Гребінь задовольняє заяву захисника Мисливого про відвід Шовкопляса. Гребінь погоджується, що, згідно з порядком авторозподілу справ у Білоцерківському міськрайонному суді, справу Мисливого, яка надійшла з апеляції, мали б передати одразу для об’єднання колегії, яка розглядає іншу справу по цьому епізоду — Мисливого і Новотного.

Тож справу Мисливого передають колегії під головуванням Ірини Дубановської для об’єднання. Проте Дубановська відмовляється приймати справу і 20 січня відправляє її на повторний авторозподіл. Авторозподіл визначає нового головуючого — Юрія Буцмака.

О 16:00 20 січня Юрій Буцмак розпочинає підготовче засідання. Строк запобіжного заходу Сергію Мисливому спливає о 23:59 цього ж дня.

У цьому засіданні адвокат Мисливого Артем Захаров знову заявляє відвід головуючому — з тих самих підстав: порушено порядок авторозподілу. У такий спосіб він намагається запустити всю цю історію по другому колу. Проте цього разу у відводі відмовляють.

Потім захист заявляє відвід прокурору Юлії Малашич — також відмова.

Нарешті суд починає підготовче засідання. Прокурор заявляє клопотання про запобіжний захід Сергію Мисливому.

21 січня о 2:30 ночі суд задовольняє клопотання, продовжує запобіжний захід, призначає справу до розгляду у відкритому судовому засіданні 23 лютого, 10:00.

Сергій Мисливий: довідка

Сергій Мисливий, 1978 р.н – колишній директор державного Ковальовського спиртового заводу в с. Тупичів на Чернігівщині, що належав Мінагрополітики.

Мисливому інкримінується вбивство викраденого за попередньою змовою, тортури та викрадення людини під час Революції гідності 2014 року.

За даними слідства, вночі проти 21 січня він був одним із тих, хто з тітушками викрав майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської лікарні Києва. Викрадених жорстоко катували, вивезли за місто й покинули у лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Мисливий працював з Олексієм Чеботарьовим “Чебою”. Із квітня 2014 року переховувався від міжнародного розшуку, отримав паспорт на інше ім’я та вів прихований спосіб життя. Його було затримано 10 березня 2020 року, особу встановлено експертами НДІ спеціальною технікою та завдяки судовій експертизі.

Що ще відбувається у справах по цьому епізоду, читайте у статті Василини Думан для “ЛБ”.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаЯрового — Суддя Катерина Застрожнікова виділила на засідання 20 хвилин. В засіданні продовжили долучення письмових доказів обвинувачення. Зокрема, матеріали стосовно потерпілого Антона Кудінова.

Колишнього слідчого Солом’янського райвідділу міліції Віталія Ярового обвинувачують у незаконному перешкоджанні мирним зібранням, службовому підробленні, незаконному затриманні 21 січня 2014 року та притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинуватого Антона Кудінова, внаслідок чого потерпілий більше тижня утримувався під вартою.

Наступне засідання заплановане на 17 лютого, 16:00.

💼 Події Грушевського | Заручники

18 січня

#СправаКернеса — У Київському суді міста Полтави допитували п’ятьох свідків, які свідчили кілька років тому під час першого розгляду справи.

Анастасія Чернікова повідомила, що вже нічого не пам’ятає і озвучила своє небажання з’являтися у суді.

Олег Міхляєв, який у січні 2014-го працював начальником відділу розшуку ДАІ м. Харкова, повторно дав свідчення, як і під час першого розгляду справи. Зокрема, розповів, що матеріали про ДТП були надіслані у міське управління міліції міста Харкова і що адмінпротокол ні на кого з учасників ДТП не складався. Мова йде про аварію, в яку потрапив автомобіль активістів, коли вони тікали від охоронців мера-регіонала Геннадія Кернеса.

Ігор Овчаров, який у січні 2014 року працював інспектором відділку ДТП Харкова, не зміг пригадати події 24-25 січня 2014 року і нечітко пам’ятає свідчення, які він давав під час першого розгляду справи. Його напарник теж нічого не пам’ятає. І навіть не зміг пригадати, про що його запитували раніше у цій справі.

Натомість свідок Іван Варченко ⁠добре все пам’ятав і переповів ту інформацію, яку він отримав 25 січня 2014-го та опублікував у себе на сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців обвинувачують у викраденні та побитті двох учасників харківського Євромайдану.

Трансляція засідання за посиланням. Щоб краще зрозуміти суть справи, можна почитати статтю від видання “Ґрати”.

Наступне заплановане на 31 січня, 10:00.

💼 Харківський Євромайдан. Викрадення і тортури 25.01.2014

#СправаПацеляка — Святошинський суд не зміг провести засідання, тому що обвинувачений, керівник львівського “Беркута” Ростислав Пацеляк захворів. Лікарняний йому виписали на 17—26 січня (з можливістю продовження). Сторона захисту Пацеляка надіслала копію результатів дослідження про стан здоров’я обвинуваченого, а не оригінал. На це вказала прокурор Ірина Самборська і попросила суддю Анатолія Ясельського зобов’язати сторону захисту надати оригінал результатів дослідження на наступному засіданні.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступне заплановане на 1 лютого, 10:00.

Нагадаємо, що у цій справі термін давності спливає 18.02.2024. Залишилось 24 місяці.

💼 18 лютого 2014, Кріпосний провулок, мирна хода

#СправаКочмараЗубкевича — У справі беркутівців Володимира Кочмара і Назарія Зубкевича засідання не відбулося. Не з’явився захисник Володимир Смєхнов, а захисниця Головіна розірвала договір із Кочмаром.

Це вже втретє поспіль суддя Шевченківського суду Тетяна Овсеп’ян не може провести засідання, які й так призначаються раз на місяць або рідше.

Наступне засідання 18 лютого, 11:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаБойка — У Шевченківському суді Києва продовжив свідчити потерпілий Сергій Колоша. Його допитували прокурор і захисник беркутівця Олега Бойка — Володимир Смєхнов.

Сам Бойко, один із колишніх командирів “Беркута”, що керував силовиками на Майдані 30 листопада, теж був присутній на засіданні.

Відповідаючи Смєханову, потерпілий Сергій Колоша зазначив: навіть якщо силовики використовували для сповіщення про майбутню атаку гучномовець, то зроблено це було “для галочки”:

“Коли я підходив до стели, я не чув гучномовця. Були лише крики”.

Колоша також аргументував, чому доповнював свідчення впродовж розслідування. Він розповів, що одразу після побиття заніс заяву у відділок. Згодом як потерпілий ознайомлювався з матеріалами справи, впізнавав кривдників, згадував деталі, тож і озвучував їх у суді.

“Спершу я давав покази лише в загальних рисах. Після того, як я ознайомився з фото та відео із матеріалів справи, я почав бачити більш повну картину”, — згадує Сергій Колоша.

Це стосується і власне самого підозрюваного Олега Бойка. Його Сергій Колоша зміг ідентифікувати після вивчення матеріалів справи, які йому дав слідчий і які потерпілий знаходив згодом сам та просив долучити до справи.

Трансляцію усього засідання можна побачити за посиланням.

Наступне засідання 1 лютого, 10:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаВернидубова — Засідання не відбулося, бо не з’явився обвинувачений. Він надіслав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з тим, що члени його сім’ї хворіють і він не зможе взяти участь у засіданні.

Ярослав Вернидубов є колишнім суддею Дніпровського суду Києва, який позбавляв людей водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013 року. Він обвинувачується у незаконному перешкоджанні мирним зібранням, а саме — притягненні до адміністративної відповідальності та позбавленні водійських прав двох автомайданівців на підставі сфальшованих доказів. Зараз його справу розглядає Деснянський районний суд Києва.

Наступне засідання заплановане на 15 лютого, 11:00.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаЛастовки — Представник потерпілих водіїв Роман Маселко повідомив:

“Суддя Деснянського суду Роман Вінтоняк відмовив у задоволенні клопотань “Автомайдану” та Адвокатської дорадчої групи про відеотрансляцію засідань справи за обвинуваченням ексголови Дніпровського суду Києва Нелі Ластовки”.

Суддя вирішив, що справа не має значного суспільного інтересу, і потрібно захистити права обвинуваченої, яка заперечує проти трансляції. Також на засіданні продовжили досліджувати письмові докази.

Наступне засідання заплановане на 7 лютого, 10:00.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаНагорногоЯценкаЦибиВечірки — У Голосіївському суді вже втретє поспіль не відбулося засідання у цій справі. Цього разу через підозру на вірус в обвинуваченого Романа Вечірки. На наступне засідання він має надати підтверджувальні документи про своє здоров’я.

Нагадаємо, що колишній прокурор Анатолій Нагорний, слідчі Віталій Яценко, Олександр Циба, Артем Осовик, Сергій Сідіч, Євген Гудз, Роман Коцаб’юк і слідчий Роман Вечірка обвинувачуються у притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності.

Наступне засідання заплановане на 8 лютого, 17:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

19 січня

#СправаФедюка — У Шевченківському суді продовжили долучати докази до справи.

Суддя Дніпровського суду Олександр Федюк обвинувачується у тому, що незаконно обирав запобіжні заходи протестувальникам після силового штурму 18 лютого 2014 року.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаЛукаша — Суддя Тетяна Щасна перебуває на лікарняному, тому засідання у Дарницькому райсуді Києва зняли з розгляду.

Командир батальйону харківського “Беркута” Владислав Лукаш обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (протистояння 01.12.2013 на вулиці Банковій у Києві (67 потерпілих) та 18.02.2014 – Мирна хода, інцидент у Кріпосному провулку та на вулиці Інститутській (107 потерпілих)).

Наступні засідання заплановані на 26 січня та 7 лютого, обидва на 09:30.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

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#СправаГолуба — На цьому засіданні суддя зачитала клопотання прокурора Олексія Парфенюка про об’єднання цього КП з провадженням Артема Єльцова та поставила на обговорення.

Представниця потерпілого Марина Ліліченко підтримала клопотання. Захист не визначився з позицією та просив час для формування позиції.

Марина Ліліченко просила зробити перерву на 10 хвиин, щоб захист ознайомився з клопотанням, та висловити свою позицію. Але захист наполягав на відкладенні. Суддя Валентина Новик відклала засідання, надавши захисту більше ніж достатньо часу на ознайомлення.

Нагадаємо, слідчий Святошинського райвідділку міліції Олександр Голуб обвинувачується в незаконному перешкоджанні мирним зібранням, перевищенні службових повноважень, службовому підробленні та притягненні до кримінальної відповідальності завідомо невинуватого, внаслідок чого потерпілий утримувався під вартою.

Наступне засідання заплановане на 28 лютого, 10:30.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#РозстрілНаІнститутській — У Святошинському суді на першому засіданні цього року щодо розстрілів на Інститутській допитували судово-медичного експерта Володимира Зосіменка. Він брав участь у проведенні так званих секторальних експертиз, які мають велике значення для справи.

На жаль, у цій справі через хворобу помер один з присяжних — Олександр Конєв. Висловлюємо співчуття рідним і близьким.

Авторозподілом серед запасних присяжних, які слухали справу з самого початку, обрали Ярослава Сушкевича.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступні засідання 15 лютого, 11:00 та 26 лютого, 11:00.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

#СправаМарчука — Захисник беркутівця Руслана Марчука Володимир Смєхнов повідомив, що перебуває на самоізоляції. Тому засідання у Шевченківському суді не відбулося.

Руслан Марчук — ексзаступник командира 1-го взводу 3-ї роти київського “Беркута”. Його обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста та незаконному перешкоджанні мирним зібранням, виконанні явно злочинного наказу під час розгону Майдану 30 листопада 2013 року.

Наступне засідання – 2 лютого, о 9:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 | Напад на журналістів

20 січня

#СправаБялая — Суд задовольнив клопотання прокурора Андрія Тима про продовження запобіжного заходу Павлу Бялаю у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.

Нагадаємо, Павло Бялай — права рука тітушки Юрія Крисіна. Бялай обвинувачується у тому, що стріляв у таксі, яке везло журналіста В’ячеслава Веремія у ніч з 18-го на 19 лютого 2014 року. Справу слухає Шевченківський суд у складі: Голуб, Циктіч, присяжні.

Наступне засідання – 10 лютого, 11:15.

💼 Напади тітушок на протестувальників і вбивство В’ячеслава Веремія 18.02.2014

21 січня

#СправаПанченка — На засіданні у Голосіївському суді долучали письмові докази сторони захисту Панченка, зокрема ухвалу про заборону акцій та її оскарження, інформацію про кількість потерпілих правоохоронців, фото з зображенням учасників протесту зі зброєю.

Дмитро Панченко — дніпровський беркутівець, що брав участь у затриманні і побитті активіста Антона Кудінова. Останній 19 січня 2014 року на вул. Грушевського зробив із майки білий прапор і підійшов до групи силовиків поговорити про примирення і так попався беркутівцям.

💼 Події Грушевського | Заручники

Читайте в “Новинарні” про попередній тиждень справ Майдану: Хакерська атака і обвинувачений на Мальдівах: як у січні торпедують судові засідання в справах Майдану

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