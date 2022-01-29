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Макрон по черзі поспілкувався з Путіним і Зеленським: про що говорили

29/01/2022 10:56

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив “нормандський формат”.

Про розмову двох глав держав повідомив опівночі з 28 на 29 січня офіс президента.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники привітали активізацію роботи “нормандського формату” та зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки” в Парижі.

Зеленський також “відзначив вагому особисту роль” Макрона в організації цієї зустрічі й подякував лідеру Франції за “тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності”.

“Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату”, – зазначають в ОП.

Також було обговорено важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп “з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей“.

“Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами. Поки тривають дипломатичні зусилля, ризик подальшої ескалації зменшується”, – наголосив Зеленський.

Що сказав Макрону Путін

Раніше у п’ятницю, 28 січня, Еммануель Макрон близько години розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє “Європейська правда“, під час цієї розмови Путін наполягав на “прямому діалозі” Києва з Донецьком та Луганськом і на правовому оформленні “особливого статусу Донбасу”.

Він також підтвердив налаштування Росії працювати далі у “нормандському форматі” з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн “нормандської четвірки” в Парижі 26 січня.

Путін звернув увагу співрозмовника на те, що у відповідях, які Москва отримала на свій ультиматум від США і НАТО, не було враховано “принципових занепокоєнь Росії”. Ідеться про вимоги РФ щодо недопущення подальшого розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів та повернення військового потенціалу Альянсу на позиції 1997 року.

“Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір дотримуватися зафіксованого в базових документах ОБСЄ та Росія-НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших країн”, – зауважив президент РФ.

Чому чинному президенту Франції потрібна “маленька переможна війна”

Як пише “Тиждень” із посиланням на дипломатичну службу Єлисейського палацу, Путін полестив Макрону, назвавши його “одним з тих, з ким він міг би вести глибокі дискусії”.

“Французький лідер, схоже, готовий повірити, буцімто Кремль «не плекає жодних планів нападу на Україну» і, що конфлікт реально розв’язати дипломатичним шляхом, зокрема, якнайшвидше втілюючи Мінські домовленості”, – зазначає видання.

На своє запитання, чи нагадував Макрон Путіну про зобов’язання, зокрема, вивести від лінії зіткнення російську зброю (другий пункт мінських угод) чіткої відповіді “Тиждень” не отримав. Проте дипломатична служба Макрона запевнила, що “Франція наполягає на консолідації припинення вогню і на тому, щоб важке озброєння було виведене з лінії зіткнення”.

“Виведення зброї передбачено дорожньою картою і мусить відбутися. І для того, щоб це сталося, Росія мусить вплинути на сепаратистів. Це – зрозуміло”, – заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, що в квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори, на яких Еммануель Макрон сподівається зберегти свою посаду.

“Макрону, в контексті близьких президентських виборів, «маленька переможна війна» потрібна не менше, ніж Путіну. Звичайно, на іншому, дипломатичному регістрі, але продемонструвати свою результативність виборцеві йому нині дуже важливо. Відновлення переговорів у Нормандському форматі такий шанс дає”, – зазначає “Тиждень”.

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