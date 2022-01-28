Як власноруч зробити еталонне тирамісу ℗

Цей італійський десерт, який, за легендою, обожнювали венеційські куртизанки, — один із найпопулярніших у світі смаколиків. Тирамісу підкорив серця мільйонів людей, які люблять поласувати солоденьким.

З італійської мови назва десерту перекладається, як «підніми мене». Справді, ця легка вишукана страва здатна змусити забути про всі негаразди, адже тонкі грані її смаку викликають неабияке захоплення.

Секрет приготування знаменитого десерту

Нині існує безліч покрокових інструкцій приготування знаменитого італійського десерту. Тирамісу — класичний рецепт передбачає чітко визначений набір інгредієнтів. Є також покрокові інструкції «родом» з різних регіонів Італії та авторські варіації. Останні передбачають використання різноманітних додаткових складників.

Яблука, ягоди, екзотичні фрукти — кулінари додають у тирамісу все, що заманеться! І, головне, усі їх експерименти успішні. Адже головний секрет приготування знаменитого італійського десерту — у базовому наборі інгредієнтів, які забезпечують легендарний смак страви та її легку консистенцію.

Використовуємо відповідні продукти

Чимало господинь скаржаться, що їм не вдається власноруч зробити еталонний тирамісу. Готовий десерт має не той смак, форму — одне слово, суцільне розчарування.

Аби цей смаколик вийшов таким, як годиться, для його приготування слід використовувати автентичні продукти.

В ідеалі печиво савоярді та маскарпоне мають бути італійськими. Також дуже важливо витримати готову страву в холодильнику, аби усі смаки та аромати поєдналися та створили консистенцію, за яку ми всі обожнюємо тирамісу.

Дехто відмовляється від цього десерту через те, що він аж занадто калорійний. Таке справді має місце. Але це той випадок, коли варто не намагатися знизити жирність та калорійність шляхом заміни інгредієнтів. Краще з’їсти шматочок справжнього тирамісу зранку чи до обіду та отримати справжню насолоду, аніж зробити ерзац із невідповідних складників.

Інгредієнти

Отже, аби приготувати 4–5 порцій справжнього тирамісу, знадобляться:

300 г маскарпоне;

300 г печива савоярді;

300 мл вершків;

100 г цукрової пудри;

200 мл міцної кави;

какао-пудра — для декору.

Покрокова інструкція

Процес приготування смаколика простий. Спершу потрібно зварити каву. Потім необхідно збити вершки із цукровою пудрою та додати в отриману масу маскарпоне.

Печиво вимочити в каві, що вистигла, та перекласти шарами крему. Останній штрих — посипати готове тирамісу какао-пудрою та залишити на кілька годин в холодильнику для просочування.

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