У Запоріжжі від вибуху зруйновані сім квартир, є загроза обвалу будинку

У Запоріжжі від вибуху у житловому будинку зруйновано сім квартир, фахівці проводять пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок події загинула одна людина, ще двоє – травмовані.

Про це на місці події у п’ятницю, 28 січня, сказав перший заступник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області Володимир Матросов, передає “Укрінформ”.

“Поки що загроза обвалу існує. Ми зараз робимо все, щоб зміцнити несучі балки з другого на третій поверх, щоб далі проводити пошуково-рятувальні роботи. Сім квартир постраждали. Четвертий поверх просів та квартири, які перебувають навколо епіцентру, є досить небезпечними”, – зазначив Матросов.

Зараз рятувальникам вдалося зафіксувати опори третього поверху для запобігання подальшій руйнації.

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху у будинку в Запоріжжі завершили.

“Станом на 12:00 пошуково-рятувальні роботи в чотириповерховому житловому будинку у м. Запоріжжя завершено, інших жертв та потерпілих не виявлено”, – ідеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці функціонує мобільний пункт обігріву ДСНС, а також допомогу надають психологи. Нацполіція забезпечує охорону громадського порядку.

У центрі Запоріжжя близько 4 години ранку 28 січня стався вибух повітряно-газової суміші у житловому будинку.

Вибухом зруйновано несучі елементи в межах одного під’їзду, за попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

З третього зруйнованого під’їзду евакуйовано 15 мешканців. За попередніми даними, одна людина загинула, двох травмовано.

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