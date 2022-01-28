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У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за загиблими, яких розстріляв строковик Нацгвардії

28/01/2022 17:06

У Дніпрі оголосили два дні жалоби через загибель чотирьох військових та однієї цивільної, яких розстріляв строкових Нацгвардії.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, передає пресслужба мерії.

Днями жалоби оголосили 28 та 29 січня.

Перед будівлею міськради приспустили стяги, на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили чорні стрічки.

Похорони загиблих заплановані на суботу, 29 січня.

Нагадаємо, 27 січня в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Інцидент стався о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Південмаш”. Під час видачі зброї солдат із невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Правоохоронці затримали Рябчука о 9:30 у місті Підгородне на Дніпропетровщині.

Він із села Броска Ізмаїльського району Одеської області. Виховувався без батька, має матір і сестру. Закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, після чого працював комірником в одній із дистриб’юторських фірм міста. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі.
На відео з камер спостереження можна побачити, як нацгвардієць у кімнаті зберігання зброї та поруч із нею розстріляв кількох осіб, двічі чи тричі повертаючись до шафи по новий магазин до АК, щоб перезарядити автомат. Перш ніж утекти, він набрав у рюкзак ще магазинів із набоями.

Строковику повідомили про підозру за кількома статтями. Крім умисного вбивства (стаття 115 Кримінального кодексу України), його також підозрюють у дезертирстві (стаття 408 ККУ) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410 ККУ).

Вдень 27 січня командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади.

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