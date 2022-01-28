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У 2023 році ВМСУ придбають собі безпілотні протимінні комплекси, – Неїжпапа

28/01/2022 21:01

Військово-морські сили України планують починати закупівлю безпілотних протимінних комплексів у 2023 році.

Про це заявив командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Контр-адмірал розповів, що нині розглядається два шляхи для набуття протимінних можливостей. Зокрема, це закупівля за кредитом Великої Британії двох протимінних кораблів типу Sandown. Вони повинні бути у складі ВМС вже у 2023 році.

Також він уточнив, що другий шлях вирішення проблеми є закупівля безпілотних протимінних комплексів.

“На тому ж Азовському морі не завжди можливо застосовувати протимінні кораблі. Адже там не великі глибини і є лише рекомендовані шляхи проходів. З безпілотними комплексами з’явиться можливість віддаленого застосування, що вирішить безліч проблем”, – розповів Неїжпапа.

Зі слів командувача випливає, що йдеться про протимінні системи, до складу яких входять надводні безпілотні катери, які призначені для обстеження акваторії та дна моря, і виявлення морських мін.

Олексій Неїжпапа додав, що Військово-морські сили планують розмістити катери Mark VI не тільки в Чорному морі, а й в Азовському. Ці плавзасоби, з його слів, можуть оснащуватися зокрема і протимінними комплексами.

“[Катери Mark VI] також можуть мати на своїх бортах невеликі протимінні комплекси. І, відповідно, вони можуть використовуватися як протимінні катери. Саме такі напрями ми й розглядаємо у протимінній боротьбі”, – додав командуючий ВМС.

Про які саме комплекси йдеться – наразі невідомо.

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