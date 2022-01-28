“Разом відстояти суверенітет України”: мільярдер Бренсон закликав світових лідерів бізнесу об’єднатися проти агресії РФ

Річард Бренсон. Фото: John Armstrong

Мільярдер, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу з усього світу об’єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку Росії.

Про це він написав великий матеріал у своєму блозі, який цитує “Економічна правда“, а також окремо наголосив у твітері.

“Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що агресія завжди неприйнятна. І що міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, котра намагається порушити суверенітет іншої”, – підкреслив Бренсон.

За словами мільярдера, лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

“Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі… І нам складно стримувати лють з цього приводу. Що, чорт забирай, робить одна країна, у 2022 році накопичуючи танки біля кордонів іншої?!” – обурюється бізнесмен.

Бренсон нагадав, як вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, доклав зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

“Я пам’ятаю численні серйозні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами у сферах політики та бізнесу. І ми набагато краще зрозуміли динаміку сил, що підігріває цей конфлікт.

Ми також побачили, що жоден із наших російських контактів, незважаючи на те, що приватно вони виступали проти військової інтервенції Росії, не хотів сказати про це публічно.

Ми випустили заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери. Але нам не вдалося отримати жодного російського підпису. Тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий”, – наголосив Бренсон.

Він зазначив, що ті, з ким він спілкується, єдині у думці, що війна між Росією та Україною матиме руйнівні наслідки.

“Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Основний тягар агресії нестиме мирне населення. Кривава громадянська війна в Сирії, в якій російські війська і найманці відіграють жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту”, – зауважив бізнесмен.

Бренсон наголошує, що Путін не зможе здобути перемогу в цій війні.

“Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що саме світ думає про його геополітичні амбіції, але його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни”, – вважає мільярдер.

Попри все, на його думку, російський народ колись зрозуміє, що заслуговує на краще.

“У якийсь момент прості росіяни зрозуміють, що вони заслуговують на краще. Особливо якщо ситуація сягне точки, коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав’язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані, що обернулася загибеллю російських синів, братів і батьків”, – наголосив мільярдер.

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