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“Ситуацію наганяють”: мер Маріуполя не бачить загрози вторгнення РФ

28/01/2022 09:34

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко назвав загрозу можливого повномасштабного наступу Російської Федерації перебільшеною, зокрема, через “нагнітання політиків та медіа”.

Про це він заявив у інтерв’ю британському виданню Financial Times, опублікованому в четвер, 27 січня.

“Вважаю, що неможливий повноцінний наступ на Україну, тому що, якщо він буде мобілізувати військо десь мільйон, то сама Росія повстане проти пана Путіна. Тому я вважаю, що сьогодні війна лунає лише з телевізора і ми чуємо десь з видань, інтернет видань, десь політологи цю тему обговорюють жваво, але я не вважаю, що є така серйозна загроза для нашого міста”, – сказав Бойченко.

“Моя особиста думка, що Володимир Путін хоче, щоб з ними домовлялися. Тому погрожує захопити Україну. Я вважаю, що він розуміє, що це неможливо”, – додав міський голова Маріуполя.

Бойченко сказав, що загроза нападу та захоплення міста дещо перебільшена.

За його словами, він щодня спілкується з представниками Збройних сил та отримує оперативну інформацію про безпеку й загрози для міста.

Він додав, що риторика політиків та журналістів, зокрема західних, дещо “наганяють” ситуацію з можливим нападом РФ.

Маріупольський міський голова вважає, що за вісім років війни з Росією українська армія зміцніла настільки, що здатна дати належну відповідь у разі посилення агресії.

Крім того, Бойченко вважає, що змінилися настрої пересічних громадян у бік незалежної України, тож росіянам, на думку очільника Маріуполя, не буде так легко маніпулювати чи переманювати на свій бік громадян всередині України.

Він вважає, що українці мають бажання чинити згуртований опір Росії.

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