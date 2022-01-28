Кредитна картка або банківський кредит: який спосіб отримання екстра готівки найвигідніший ℗

Через непоодинокі випадки шахрайства з боку МФО українці менше довіряють небанківським організаціям. Але де людині взяти гроші, коли терміново потрібна чимала сума?

Фінансові експерти радять оформити кредитну картку в банку, з якої можна за потреби знімати гроші в мінус. Або ж звертатися до банку для оформлення споживчого кредиту.

Що потрібно для отримання готівки у фінустанові? Про правила позичання грошей ми спитали представників “Райффайзен Банку”, що активно кредитує населення країни на різні суми у гривні.

Кредит з картки

За умовами використання платіжної картки з кредитним лімітом, її тримач має право користуватися грошима з рахунку, навіть коли на балансі нуль. Гроші списуються автоматично під час зняття готівки через банкомат, оплати на касі, оплати товарів в інтернеті.

Така послуга від банку безоплатна протягом пільгового періоду, коли за користування екстрагрошима сплачувати не потрібно. В середньому грейс-період (пільговий) триває 55-62 дні, але за акційними умовами від банку може бути продовжений.

Зокрема, власники кредитної райф-картки “100 днів” отримують відтермінування для внесення позичених коштів протягом 100 діб. За цей час боржникові потрібно повернути гривні на рахунок, інакше почнуть набігати відсотки.

Але не з кожної карти гроші знімаються в мінус. Скажімо, якщо у вас на руках дебетова валютна картка, кредитний ліміт по ній відсутній. Проте користувач такої картки має інші переваги, а саме:

не втрачає відсотки на конвертації валюти при сплаті у доларах США чи євро;

зберігає власні кошти на валютному рахунку;

може купувати речі, квитки, бронювати готелі на іноземних сайтах, що приймають до оплати лише валютні картки.

Готівковий кредит

Банківський кредит асоціюється зі значною сумою, хоча зараз банки кредитують населення навіть на невеликі гроші.

Наприклад, “Райффайзен Банк” пропонує вигідні кредити готівкою від 2000 гривень строком на 13 і більше місяців. Тож громадяни, які не мають кредитної картки, або суми кредитного ліміту не вистачає для задоволення споживчих потреб, мають змогу звернутися до фінустанови з заявою про видачу кредиту.

До речі, процедура отримання кредитів настільки спрощена, що зараз заявку на видачу готівки приймають онлайн. Просто перейдіть на офіційний сайт банку, сформулюйте на онлайн-калькуляторі потрібну суму та термін кредитування й побачите загальну суму кредиту. Адже банківська позика видається лише під відсотки без пільгового періоду для внесення готівки.

Тож для швидкого отримання невеликої суми у борг від банку стане у пригоді кредитна картка. А от суми від 50 000 гривень, для отримання яких потрібна довідка про доходи, видають лише на умовах споживчого банківського кредитування.

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