Кредитна картка або банківський кредит: який спосіб отримання екстра готівки найвигідніший ℗

Через непоодинокі випадки шахрайства з боку МФО українці менше довіряють небанківським організаціям. Але де людині взяти гроші, коли терміново потрібна чимала сума?
Фінансові експерти радять оформити кредитну картку в банку, з якої можна за потреби знімати гроші в мінус. Або ж звертатися до банку для оформлення споживчого кредиту.
Що потрібно для отримання готівки у фінустанові? Про правила позичання грошей ми спитали представників “Райффайзен Банку”, що активно кредитує населення країни на різні суми у гривні.
За умовами використання платіжної картки з кредитним лімітом, її тримач має право користуватися грошима з рахунку, навіть коли на балансі нуль. Гроші списуються автоматично під час зняття готівки через банкомат, оплати на касі, оплати товарів в інтернеті.
Така послуга від банку безоплатна протягом пільгового періоду, коли за користування екстрагрошима сплачувати не потрібно. В середньому грейс-період (пільговий) триває 55-62 дні, але за акційними умовами від банку може бути продовжений.
Зокрема, власники кредитної райф-картки “100 днів” отримують відтермінування для внесення позичених коштів протягом 100 діб. За цей час боржникові потрібно повернути гривні на рахунок, інакше почнуть набігати відсотки.
Але не з кожної карти гроші знімаються в мінус. Скажімо, якщо у вас на руках дебетова валютна картка, кредитний ліміт по ній відсутній. Проте користувач такої картки має інші переваги, а саме:
Банківський кредит асоціюється зі значною сумою, хоча зараз банки кредитують населення навіть на невеликі гроші.
Наприклад, “Райффайзен Банк” пропонує вигідні кредити готівкою від 2000 гривень строком на 13 і більше місяців. Тож громадяни, які не мають кредитної картки, або суми кредитного ліміту не вистачає для задоволення споживчих потреб, мають змогу звернутися до фінустанови з заявою про видачу кредиту.
До речі, процедура отримання кредитів настільки спрощена, що зараз заявку на видачу готівки приймають онлайн. Просто перейдіть на офіційний сайт банку, сформулюйте на онлайн-калькуляторі потрібну суму та термін кредитування й побачите загальну суму кредиту. Адже банківська позика видається лише під відсотки без пільгового періоду для внесення готівки.
Тож для швидкого отримання невеликої суми у борг від банку стане у пригоді кредитна картка. А от суми від 50 000 гривень, для отримання яких потрібна довідка про доходи, видають лише на умовах споживчого банківського кредитування.
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