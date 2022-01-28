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“Конотопський водоканал” у 2022 році планує реалізувати проект з покращення енергоефективності ℗

28/01/2022 15:58

Якість води в Конотопі відповідає усім санітарним нормам та не може бути підставою для політичних спекуляцій. Про це заявила директорка місцевої телерадіокомпанії “Вежа” Тетяна Голобурда.

“Конотопська вода дуже гарна. Якість її підтверджується кожного року місцевою санепідемстанцією”, – говорить Т. Голобурда.

Вода у Конотопі дійсно унікальна, підтверджує Сергій Єфімов, директор “Конотопського водоканалу”. Її підіймають з артезіанських горизонтів – з глибин у 500-800 метрів.

“З погляду біології вода не обробляється нічим. Аналізи беремо кілька разів на місяць. І вода саме за санітарними нормами відповідає якості”, – вказує С. Єфімов.

Бувають і проблеми, розповідає Сергій Єфімов. Наприклад, інколи з кранів може текти вода з домішками іржі.

“Таке можливе лише коли йде технологічний порив, і подача зупиняється на кілька годин. Зупинка – 5-6 годин, після цього вода деякий час тече з домішками. Потім все добре”, – наголошує Єфімов.

На модернізацію міського водопостачання потрібні шалені кошти, кількадесят мільйонів доларів. І мова не лише про реновацію систем водопостачання та водовідведення.

“Найголовніша проблема у нашій країні – це енергоефективність. Від цього ж страждає і Конотопський водоканал. Ми розробили програму енергоефективності і хочемо протягом 2022 року замінити всі насоси. Це дозволить знизити витрати на електроенергії на 25-30 відсотків”, – підсумовує С. Єфімов.

Зазначимо, що Конотопський водоканал повністю забезпечує місто Конотоп водою. Щоденне споживання влітку – до 11 000 кубічних метрів, взимку – 7-7,5 тисяч кубів. На підприємстві працюють понад 250 людей.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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