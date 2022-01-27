Зеленський зреагував на розстріл нацгвардійців у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський зреагував на розстріл п’яти нацгвардійців у Дніпрі.
Про це він написав на своїй сторінці у ФБ в четвер, 27 січня.
“Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П’ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно”, – написав президент.
Він також висловив співчуття родинам і близьким загиблих цієї ночі на “Южмаші”.
“Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час”, – наголосив президент.
Як писала “Новинарня“, в Дніпрі солдат-строковик Національної гвардії України Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців Національної гвардії – п’ятеро людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Інцидент стався 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу “Южмаш”.
Під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова солдат розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.
Правоохоронці затримали Артема Рябчука о 9:30 у м. Підгороднє.
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