Зеленський провів тривалу розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову.
Про це ввечері в четвер, 27 січня, повідомила пресслужба глави держави у твіттері.
“Мав довгу телефонну розмову з президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України”, – ідеться у твіті Зеленського.
Розмова відбулася після того, як США передали росіянам негативну відповідь на вимоги щодо “гарантій безпеки” в Європі.
Це третя телефонна розмова президентів України і США за останні два місяці на тлі повідомлень американської сторони про зростання загрози масштабного вторгнення військ РФ в Україну.
9 грудня 2021 року Зеленський говорив із Байденом півтори години. За словами Зеленського, тоді глава Білого дому розповів йому, про що розмовляв із Путіним 7 грудня, а Зеленський поділився новинами про ситуацію на Донбасі.
2 січня 2022 року президенти знову поговорили телефоном про російську загрозу та зміст перемовин США і НАТО з Росією. Байден запевнив Зеленського, що американські дипломати не будуть ухвалювати жодних рішень про Україну без представників України. Також глава Білого дому запевнив, що США та союзники дадуть рішучу відповідь у разі подальшого вторгнення РФ в Україну.
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