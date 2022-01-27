В ЗСУ – найбільше хворих на “ковід” з початку епідемії

За три перші дні поточного тижня у Збройних силах України виявили понад 1,4 тис. нових випадків коронавірусної хвороби.
Це найвищий рівень захворюваності на “ковід” з початку епідемії.
Як інформує “Новинарня“, такі дані випливають зі статистики Командування медичних сил ЗСУ.
За підсумками понеділка ішлося про 587 нових хворих, вівторка – 816 (найвищий добовий показник за весь час), середи – 724.
Разом – 1403.
Станом на ранок четверга, 27 січня, в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 3954 особи – теж найбільша кількість за весь час.
“Всього за час пандемії одужало 34 513 осіб, летальних випадків 112. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 691 особа”, – інформує КМС.
З початку року від наслідків “ковіду” в ЗСУ померла одна особа (з урахуванням військовослужбовців і цивільних працівників).
Низький рівень смертності пояснюють великою чисельністю вакцинованих проти “ковіду”: першу дозу отримали 238 958 осіб, другу – 233 533 (зі штатної чисельності 261 тис.).
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