В Україні за добу захворіли на “ковід” понад 32 тис. людей – найбільше з початку епідемії

За минулу добу, 26 січня, в Україні зареєстрували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 27 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 016 осіб (попередньої доби – 3 073).

За офіційними даними, одужало 5 237 осіб.

Від ускладнень померла 154 людини.

Нинішній добовий показник – найвищий від початку епідемії. Про попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Тобто тині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 946 202 особи; одужало – 3 601 952 особи; летальних випадків – 99 738.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 27 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 362,541 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,626 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,886 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 244 512 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 27 002.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +18 666, у вівторок +13 094, у понеділок +10 418, у неділю +13 328, в суботу +17 727, у п’ятницю +15 520, у минулий четвер +13 902.

Число активних носіїв вірусу зростає 15 діб поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 94 996; методом ІФА — 7 288; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 450.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 17 756 198.

Вакцинація

За добу 26 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 82 360 людей.

Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.