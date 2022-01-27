В Україні створили архів воєнної розвідки

Кабінет Міністрів України створив Галузевий державний архів воєнної розвідки.
Як передає “Новинарня“, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у середу, 26 січня.
“(…) утворити Галузевий державний архів воєнної розвідки для постійного зберігання архівних документів розвідувального органу Міністерства оборони та інших суб’єктів системи воєнної розвідки”, – йдеться в документі.
Згідно з постановою, функціонування Галузевого державного архіву воєнної розвідки здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Головному управлінню розвідки Міноборони в державному бюджеті на відповідний рік.
Передбачається, що впродовж трьох місяців Міністерство юстиції спільно з ГУР МОУ мають затвердити Положення про Галузевий державний архів воєнної розвідки.
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