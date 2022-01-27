Унаслідок ДТП в Білій Церкві загинув лейтенант 72-ї бригади Данило Солтівський

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Білій Церкві Київської області загинув 22-річний лейтенант 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Данило Солтівський.
Про це у четвер, 27 січня, повідомила пресслужба військової частини.
“Вчора близько 9-ої години вечора сталась трагічна ДТП. Від отриманих травм пішохід, лейтенант Солтівський Данило Андрійович, 2000 року народження, загинув до приїзду медиків”, – йдеться в повідомленні.
Командування та особовий склад бригади висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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