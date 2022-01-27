У Смілі на Черкащині з третьої спроби перейменували вулицю Терешкової

Ілюстративне фото. Терешкова з Путіним

26 січня, депутати Смілянської міської ради на Черкащині перейменували вулицю Терешкової на вулицю Сонячну. Раніше міська влада двічі відмовлялася це зробити.

Про це пише видання “Лівий берег” з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що на розгляд депутатів було винесено три варіанти нової назви вулиці:

Павла Чубинського, яка була підтримана комісією з перейменувань;

Сонячна ;

Трояндова.

Більшість жителів підтримали проєкт з перейменування вулиці на Сонячну.

Під час голосування 21 депутат проголосував за цю назву.

Раніше Смілянська міська рада відмовилася розглянути перейменування вулиці космонавтки, депутатки-“єдинороски” Валентини Терешкової на честь загиблих у війні смілянців.

Загалом міська влада двічі відмовлялася перейменувати вулицю Терешкової. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху “Декомунізація. Україна” Вадима Познякова відповіла, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії.

Читайте також:

Міськрада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці “єдинороски” Терешкової