У Смілі на Черкащині з третьої спроби перейменували вулицю Терешкової

26 січня, депутати Смілянської міської ради на Черкащині перейменували вулицю Терешкової на вулицю Сонячну. Раніше міська влада двічі відмовлялася це зробити.
Про це пише видання “Лівий берег” з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники видання розповіли, що на розгляд депутатів було винесено три варіанти нової назви вулиці:
Більшість жителів підтримали проєкт з перейменування вулиці на Сонячну.
Під час голосування 21 депутат проголосував за цю назву.
Раніше Смілянська міська рада відмовилася розглянути перейменування вулиці космонавтки, депутатки-“єдинороски” Валентини Терешкової на честь загиблих у війні смілянців.
Загалом міська влада двічі відмовлялася перейменувати вулицю Терешкової. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху “Декомунізація. Україна” Вадима Познякова відповіла, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.
Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії.
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